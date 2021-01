ONE PIECE: Sanji e Pudding insieme in uno splendido cosplay di coppia

Durante la saga di Whole Cake Island, ONE PIECE ci ha fatto conoscere meglio l'imperatrice Big Mom e tutta la sua ciurma. O meglio, la sua famiglia: l'imperatrice infatti si fida soltanto dei suoi consanguinei e per questo ha avuto tantissimi figli. Tra questi c'è Pudding, un elemento importante dello scorso arco di ONE PIECE.

Per mettere le mani sulla tecnologia della famiglia Vinsmoke, Big Mom ha orchestrato un piano con il quale ha attirato i Germa 66 nel suo castello. L'apice era il matrimonio tra Sanji e Pudding, con il quale la famiglia Vinsmoke sarebbe entrata nella ciurma dell'imperatrice. Niente è andato secondo i piani, né per Big Mom né per Jajji, tutto a causa dell'intervento di Rufy. L'addio a Whole Cake Island ha poi obbligato Sanji a separarsi da Pudding, la quale gli ha però dato un bacio che ha poi rimosso dalla memoria del cuoco.

Tutte queste scene che ritraggono la coppia Pudding-Sanji sono state riprese da un cosplay che potete vedere in basso. Nel post tratto dall'account Instagram della cosplayer Freya, ci sono tre foto in cui vediamo questa versione di Pudding e di Sanji insieme, tra effetti comici e gesti romantici. Magari rivedremo questa coppia alla fine di ONE PIECE, una volta che Sanji avrà raggiunto Laugh Tale.

Il cuoco è stato protagonista anche di un cosplay di coppia con il rivale Zoro, mentre Sammys ha deciso di portare in solitaria un cosplay di Sanji con tutte le sue capacità culinarie.