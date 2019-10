ONE PIECE: Sanji rivive in un azzeccatissimo costume per Halloween

Halloween si sa, significa invasione di cosplay sul web. Alcuni pessimi, altri ben riusciti. Dopo lo sbalorditivo Goku Super Saiyan sulla Nuvola Speedy che vi abbiamo mostrato qualche giorno fa e il bellissimo Ash Ketchum impersonato dalla cantante Jhené Aiko, oggi ritorniamo con un nuovo cosplayer e un nuovo costume.

Ci spostiamo sul fronte One Piece. Il personaggio scelto dal fan è l'affascinante cuoco della ciurma di Cappello di Paglia: Sanji. Questi è sicuramente uno dei personaggi più amati che il maestro Oda ha realizzato. Capace di conquistare i cuori di moltissimi fan in tutti il mondo grazie al suo carisma e alla sua simpatia al limite del ridicolo. Perciò è spesso utilizzato come soggetto, oltre che nelle fan art, anche nei cosplay, come in questo caso.

Il fan, JeffMaHomey, ha postato la sua versione di Sanji sul Reddit, che potrete trovare in calce all'articolo, in cui specifica di essersi dovuto preparare molti mesi prima per poterla realizzare. Infatti, i capelli biondi che sfoggia il ragazzo, non sono una parrucca, ma bensì i suoi. I quali ha fatto crescere con cura per realizzare il cosplay.

"Mi sono fatto crescere i capelli per 8 mesi, per questo" scrive il fan.

Come potete vedere dalle due immagini contrapposte, a grandi linee il look c'è. I pantaloni neri e le scarpe sono molto simili a quelli che indossa Sanji e anche se il modello della camicia non è proprio lo stesso, possiamo considerarlo passabile. I capelli reali sicuramente danno un tocco in più all'insieme. Forse se si fosse fatto crescere anche il pizzetto, sarebbe stato ancor più perfetto.

Voi cosa ne pensate di questo cosplay di One Piece? Fatecelo sapere nei commenti.