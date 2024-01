ONE PIECE, sarà Sanji a sconfiggere il grande nemico di Egghead?

Il finale di Egghead nel manga di ONE PIECE è in vista. Questa saga, che ci ha saputo stupire con combattimenti imperdibili ed emozionato con storie tragiche, si concluderà probabilmente con lo scontro con Saint Saturn. Ideologicamente, a dover sconfiggere l'Astro dovrebbe essere Sanji e vi spieghiamo il perché. Ma state attenti agli spoiler!

ONE PIECE è nella sua saga finale e ciò significa che i Mugiwara stanno per raggiungere il loro apice mostrando la loro versione più forte. Rufy ha già compiuto un grande balzo in avanti diventando un Imperatore e risvegliando il potere di Nika. Tocca farsi valere agli altri componenti della ciurma, soprattutto alle due Ali del Re.

Con l'uscita di ONE PIECE 1104 vedremo Kuma sfidare Saturn. Per quanto lo vorremmo, difficilmente il 'Tiranno' riuscirà a battere l'astro, ma permetterà comunque agli altri presenti nel Laboratorio di Egghead di tornare a muoversi in libertà. Quella potrebbe essere l'occasione giusta per Sanji.

Il personaggio di Sanji è stato fortemente sviluppato durante l'arco di Whole Cake Island. Sull'isola di Big Mom abbiamo scoperto le sue nobili origini, membro della famiglia Vinsmoke che tuttavia era stato rifiutato dai suoi stessi parenti. La mutazione scientifica di Sanji gioca un ruolo chiave anche a Wano, dove si sbarazza della tuta della propria famiglia e ottiene nuovi poteri pur mantenendo la sua personalità umile. L'evoluzione del personaggio potrebbe concludersi a Egghead, dove ad attenderlo c'è uno scienziato malvagio che rappresenta il male della scienza. Sanji avrebbe l'occasione perfetta per chiudere una questione ideologica personale che non si basa solo sulla scienza, ma anche sulle donne. Saturn ha infatti compiuto esperimenti su Ginny e Bonney, cosa imperdonabile dal punto di vista del cuoco.

Realisticamente, difficilmente Sanji potrà tenere testa a Saturn. Il ruolo di abbattere l'Astro verrà affidato a Rufy, colui che reincarna la liberazione di Nika. Molto più probabilmente, Sanji dovrà evitare che Kizaru si intrometta nello scontro del capitano, sempre a patto che Kizaru non sia realmente cambiato in ONE PIECE.