ONE PIECE: Sanji VS King a Onigashima, il video dall'ultimo episodio

L'anime di ONE PIECE si è spostato a Onigashima da qualche episodio, con la ciurma di Rufy che ha messo piede sul territorio di Kaido insieme a tutti gli alleati. Gli infiltrati, travestiti come i pirati delle Cento Bestie, hanno tenuto duro e hanno poi lanciato l'attacco a sorpresa per eliminare una volta per tutte Kaido e Orochi dall'isola.

Andando avanti con le battaglie e le rivelazioni nei corridoi dell'isola, si è giunti a ONE PIECE 998, andato in onda su Crunchyroll domenica 7 novembre 2021. L'episodio è piaciuto ai fan per un motivo in particolare: lo scontro tra King e Sanji. Il pirata di Kaido ha dalla sua una stazza e una forza paurosa che lo rendono il più forte della ciurma dopo il capitano, mentre il cuoco dei Mugiwara ha indossato la Raid Suit dei Germa 66 e ha iniziato a scontrarsi col nemico.

Queste scene sono state caricate su Youtube dal canale ufficiale di Crunchyroll, che da tempo mette a disposizione di tutti le scene più memorabili degli anime che porta sulla sua piattaforma. Così, dopo aver salvato Momonosuke, vediamo Sanji e King in azione in uno scontro volante breve ma entusiasmante.

ONE PIECE si sta preparando per l'episodio 1000, mentre Crunchyroll sta continuando a caricare i vecchi episodi dell'anime, continuando la serie con la saga degli Uomini Pesce.