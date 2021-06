ONE PIECE: un Sanji di Wano al femminile nel cosplay di Alessia Magliocca

I personaggi di ONE PIECE cambiano abiti praticamente ad ogni saga. Diversamente da altri mangaka, Eiichiro Oda ha preso quest'abitudine e ha fornito così un armadio di outfit molto variegato, in particolare alle sue ragazze. Su ogni isola vediamo quindi i protagonisti adattarsi alle condizioni meteo e di stile.

Con un'isola come Wano, patria dei samurai e quindi di tutto ciò che richiama al Giappone feudale del nostro mondo, non potevano esserci abiti ispirati proprio a quel contesto di qualche secolo fa. Kimono, yukata, armature da samurai con tanto di kabuto e chi più ne ha più ne metta. Anche se nella prima fase di questo arco di ONE PIECE, la maggior parte dei personaggi ha indossato principalmente dei semplici kimono o al più delle divise da ninja e kunoichi.

Anche Sanji si è vestito in modo semplice, indossando un kimono a righe bianche e gialle, mentre sulla testa spunta una sorta di chonmage, acconciatura tipica di un tempo. Rimangono gli stessi però i capelli biondi, il sopracciglio a vortice, barba e baffetti. Come sarebbe questo Sanji ma al femminile? Con un cosplay ce lo mostra Alessia Magliocca. La foto disponibile in basso riprende proprio questo outfit di Sanji ma con qualche dettaglio al femminile, come i capelli molto più lunghi. Non manca però la sigaretta che si vede spesso fumare al cuoco di ONE PIECE.

Nello stesso arco narrativo, finalmente Sanji ha sfoggiato la sua Raid Suit, ma è stato anche ripreso da una statua prima dello scontro con Page One.