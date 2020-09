ONE PIECE: Sanji e Zoro si ritrovano dopo 6 anni, ecco l'esilarante reazione del cast

Gestire una mole tanto numerosa di personaggi ha di certo contribuito a spingere Eiichiro Oda a separare i Mugiwara più di una volta nel corso della storia di ONE PIECE. Inevitabilmente, ciò ha costretto i fan a non vedere la ciurma di Rufy al completo per diversi anni, sorte che è toccata persino agli stessi doppiatori.

La serie animata di ONE PIECE sta rallentando il più possibile l'adattamento dell'omonimo manga di Eiichiro Oda al fine di permettere al sensei di portarsi in avanti il più possibile con la storia. Attualmente, infatti, ciascun episodio dell'anime copre all'incirca il 70% di un capitolo del fumetto. Ad ogni modo, nelle prossime settimane l'anime raggiungerà un momento tanto atteso della saga di Wano, ovvero l'arrivo di un disastro imminente.

Ma non sarà l'unica novità perché dopo ben 6 anni due personaggi si incontreranno di nuovo: stiamo parlando di Sanji e Zoro, i due pirati della ciurma di Rufy. In realtà, per via delle sessioni di doppiaggio, in 6 anni non avevano avuto più modo di vedersi anche Hiroaki Hirata e Kazuya Nakai, rispettivamente le voci dei due personaggi in questione. Per immortalare l'evento, i due doppiatori si sono concessi a un esilarante foto di rito, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia.

