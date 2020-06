ONE PIECE: Sanji o Zoro, quale versione femminile è meglio nei cosplay di Sammys?

Con la sempre più grande presenza di ragazze nel mondo di anime e manga, si è iniziata a generare una passione per il cosplay genderbent. In questa situazione, i personaggi maschili delle varie opere vengono riprodotte al femminile, apportando dove opportuno alcune modifiche. E il fenomeno non lascia da parte i protagonisti di ONE PIECE.

La cosplayer Sammys ha deciso di vestire i panni sia di Roronoa Zoro che di Sanji Vinsmoke. I due personaggi di ONE PIECE si trovano così uno contro l'altro anche nella vita reale, valutando quale dei due sia più adatto per una versione al femminile.

Il cosplay di Zoro è il primo che potete vedere in calce e qui Sammys si rifà alla versione del personaggio post timeskip del volume 61. Gli abiti sono un po' rivisitati rispetto al solito ma ovviamente le caratteristiche e le tonalità principali rimangono distinguibili senza problemi. I capelli un po' più lunghi incorniciano un volto bello ma duro, con la cicatrice molto vistosa sull'occhio.

Il secondo cosplay è dedicato a Sanji, che per l'occasione viene vestito con una camicia arancione, una cravatta marroncina e una gonna nera con bretelle. Immancabili ovviamente alcuni dettagli come il sopracciglio a vortice e la sigaretta, mentre i capelli da un lato finiscono per nascondere un occhio.

Fan di ONE PIECE, quale tra i due è realizzato al meglio?