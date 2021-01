ONE PIECE, sapete chi è una grande fan della serie? Jamie Lee Curtis!

Il manga di ONE PIECE ha finalmente tagliato il traguardo dei 1000 capitoli, e l'anime non è poi così lontano, trovandosi quasi all'episodio 960. E in questi giorni in cui si parla più che mai della storica opera di Eiichirō Oda, l'internet ci ricorda che la serie ha una fan d'eccezione: Jamie Lee Curtis.

Non sorprende certo che una delle serie più longeve nella storia dei manga e degli anime come ONE PIECE abbia diverse celebrità tra i suoi fan, come ad esempio la cantante Avril Lavigne o il giocatore di basket NBA Steven Adams dei New Orleans Pelicans, ma sapevate che anche Jamie Lee Curtis è tra questi?

L'interprete di Laurie nella saga di Halloween ha più volte reso pubblica la cosa sui social, come ci ricorda anche un utente Twitter con un post che potete trovare anche in calce alla notizia, dove sono raccolti alcuni tweet dell'attrice in occasione dell'uscita dei film ONE PIECE: GOLD e ONE PIECE: Stampede (con tanto di foto della Curtis alla premiere di ONE PIECE: GOLD assieme al figlio, che le ha probabilmente trasmesso la passione), e uno scatto della Curtis al Comic-Con di San Diego del 2016 con in mano un Funko Pop! di Chopper.

Fino a questo momento, Jamie Lee Curtis non è mai stata direttamente coinvolta con la produzione della serie animata, nemmeno come doppiatrice, ma con un live-action in via di sviluppo per Netflix, chi può dire che non possa accadere in futuro?