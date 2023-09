One Piece, sapete come Eiichiro Oda ha conosciuto sua moglie? Era una cosplayer di Nami!

Non si sa molto del creatore di One Piece, Eiichiro Oda. Come la maggior parte dei mangaka, mantiene la sua vita personale nascosta e raramente commenta qualcosa che non sia correlato al suo lavoro. Tuttavia, i fan sanno qualcosa della vita familiare del mangaka. Si scopre che la moglie di Oda è una versione reale di Nami.

In One Piece, Nami è la navigatrice dei Pirati di Cappello di Paglia. Quando incontra Rufy all'inizio della serie, diventa il terzo membro dell'equipaggio, insistendo sul fatto che sarà solo una partnership temporanea. Inizialmente, sembra avara e manipolatrice, ma ha un obiettivo nobile: liberare i suoi amici e la sua famiglia dalla schiavitù. Alla fine, si unisce adeguatamente ai Cappelli di Paglia. Nami si comporta costantemente bene nei sondaggi sulla popolarità dei personaggi ed è l'eroina più iconica di One Piece, ispirando fan art, meme e altro ancora. È nota per essere astuta, leale e una navigatrice prodigiosa.

Chiaki Inaba è un'ex cosplayer, modella e regina della corsa. Al Jump Festa 2002, Inaba era vestita da Nami per uno spettacolo di One Piece. Lì ha incontrato Eiichiro Oda e i due sono andati d'accordo. Si sono frequentati per un paio d'anni e si sono sposati nel 2004. Oggi i due stanno ancora insieme. Sebbene Oda viva separatamente a causa del suo rigoroso programma di lavoro per disegnare il manga di One Piece, si vedono ancora spesso.

Quando è emersa la storia di Oda e Inaba, i fan hanno subito sottolineato che il mangaka aveva sposato una sosia reale del suo personaggio. In effetti, Nami è un personaggio cosplay molto popolare, ma Inaba si distingue sicuramente dagli altri. Assomiglia molto a Nami, soprattutto nella versione precedente al salto temporale (prima che Nami si facesse crescere i capelli).

Nami è uno dei primi personaggi principali apparsi nella saga di One Piece di Eiichiro Oda, anche se i dettagli esatti variano tra le diverse versioni. Ha fatto il suo debutto nella saga East Blue non molto tempo dopo la comparsa di Roronoa Zoro lo spadaccino, presentata come una ladra provetta che odiava i pirati ma che, ironia della sorte, era più brava di loro a saccheggiare i tesori.

All'inizio, Nami era una persona problematica e riservata, che non era la fedele compagna di equipaggio che il protagonista Monkey D. Luffy pensava fosse. Nami era preoccupata dalla sua missione personale di riacquistare il suo villaggio natale dal pirata Arlong, che lo aveva catturato e trasformato nel suo regno privato durante l'infanzia di Nami. Nami era pronta a tradire i Cappelli di Paglia per portare a termine la sua missione, ma Arlong fece il doppio gioco. Messa alle strette, Nami ha accolto Luffy come un vero amico con la richiesta "Aiutami". Da allora è un Cappello di Paglia leale e amabile.