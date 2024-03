ONE PIECE, sapete che uno dei Mugiwara doveva chiamarsi Naruto?

Nel corso degli anni Eiichiro Oda e Masashi Kishimoto hanno condiviso successo e numerosi incontri, arrivando a definirsi dei grandi amici. I due hanno fatto la storia della rivista Weekly Shonen Jump, raggiungendo una popolarità straordinaria con ONE PIECE e Naruto, nome che Oda aveva scelto per un personaggio piuttosto rilevante nella sua opera.

Per avere più chiaro in mente cosa ha condotto il mangaka a cambiare idea sul nome da dare a uno dei Mugiwara, torniamo indietro di qualche anno. La serializzazione di ONE PIECE è iniziata nel luglio del 1997, mentre Naruto è arrivato nel settembre del 1999, quando l’avventura dei Mugiwara era già diventata un grande successo e Toei Animation stava lavorando ad una trasposizione animata, che avrebbe debuttato in Giappone il mese successivo.

I due sono rimasti per anni a condividere le pagine di WSJ, venendo considerati come i Big Three della rivista insieme a Bleach di Tite Kubo. Ciò ha inevitabilmente avvicinato i due autori che hanno sempre colto l’occasione per congratularsi a vicenda per l’incredibile lavoro svolto. Non tutti sanno, però, che Oda stava per chiamare Sanji col nome di Naruto.

Come potete vedere nel post di @Sandman_AP riportato in fondo alla pagina, nel 2015 Oda ha rivelato questo dettaglio riguardante il cuoco dei Mugiwara, pensando al nome di Naruto per via della caratteristica forma delle sue sopracciglia. Tuttavia, l’autore finì per cambiarlo perché era sicuro che una serie come Naruto sarebbe durata per molto tempo e non voleva creare fraintendimenti, scambi o equivoci tra i lettori.

Per concludere, vi lasciamo ad un confronto di villain tra ONE PIECE e Naruto. E voi eravate a conoscenza di questo simpatico dettaglio sul nome di Sanji? Fatecelo sapere nei commenti.

Dandadan (Vol. 11) è uno dei più venduti oggi su