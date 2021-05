ONE PIECE: sapevate che Boa Hancock è il personaggio per Oda più difficile da disegnare?

Nel corso della serializzazione di ONE PIECE si è creata una sorta di venerazione da parte dei lettori del manga nei riguardi di Boa Hancock. Lo stesso autore del manga, Eiichiro Oda, sente il peso della popolarità dell'Imperatrice Pirata al punto tale da avere non poche difficoltà nel disegnarla.

I lettori del capolavoro di Oda si sono molto affezionati a Boa Hancock, ma non tutti sanno realmente la vera età dell'ex componente della Flotta dei 7. Ad ogni modo, in occasione di una vecchia risposta ad un utente, il sensei svelò al suo pubblico qual è in assoluto il personaggio più difficile da disegnare e per quale motivo.

"Vediamo un po'... Il Generale Franky è un bel pugno sul muso quando si tratta di disegnarlo. Certo, io adoro disegnare robot, ma ridisegnarli continuamente non è proprio il mio punto forte. Ma questo è per quanto riguarda i robot. Se dobbiamo parlare di umani, allora vi posso dire sin da ora che le donne mi richiedono più tempo quando devo disegnarle. Specialmente quelle con i capelli neri. Per i capelli neri c'è una tecnica chiamata "tsuya-beta" (disegno in negativo). È davvero una bella carognata colorarli con una penna brush (punta a pennello) e allo stesso tempo mantenere i negativi, o la brillantezza, nei capelli. Detto ciò, la mia risposta è sicuramente Boa Hancock. Tenere a mente che lei deve apparire come la donna più bella del mondo è stata la parte più difficile."

E voi, invece, vi aspettavate che Oda avesse tante difficoltà nel disegnare l'Imperatrice Pirata? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.