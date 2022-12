ONE PIECE: sapevate che Mayumi Tanaka possiede una targa firmata da Oda e dal cast?

ONE PIECE è un'opera davvero longeva, una serie che gode di numerosi capitoli ed episodi. Inevitabilmente i fan si sono molto affezionati alla saga, così come i doppiatori dell'anime ufficiale. Tra i più fervidi appassionati dell'opera, infatti, c'è sicuramente Mayumi Tanaka.

Per chi non lo sapesse, Tanaka è la doppiatrice di Rufy da 20 anni, una voce che è diventata iconica nella cultura nipponica. La seiyuu del capitano dei Mugiwara è talmente legata alla serie da aver promesso che si ritirerà solo con la fine di ONE PIECE. Ma a proposito della talentuosa doppiatrice, avete recuperato la nostra recente intervista a Mayumi Tanaka?

Ad ogni modo, a casa della seiyuu vi è anche un preziosissimo oggetto, a cui la voce di Rufy è molto legata, che potete ammirare in calce alla notizia. Si tratta di una targhetta con uno sketch autografato del protagonista al centro e con tutto intorno le firme del cast dei Mugiwara dell'anime, ormai grandi amici della Tanaka.

Ma a proposito di curiosità inerenti alla sua figura, sapevate che Mayumi Tanaka non ha ancora letto il manga per non perdersi l'effetto sorpresa mentre legge la sceneggiatura? Diteci cosa ne pensate di questo particolare oggetto da collezione con un commento qua sotto.