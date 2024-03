One Piece: tutto ciò che sappiamo sulle forme yokai dei Cinque Astri di Saggezza

Se la trasformazione finale di Saturn in One Piece ha segnato il momento spartiacque di Egghead, l'approdo dei restanti Gorosei sull'isola, e il conseguente debutto delle loro forme yokai, ha certificato l'entrata nella fase più cruciale del conflitto bellico. Tanto che l'epilogo della saga dovrà necessariamente passare attraverso le azioni degli Astri di Saggezza.

Come indicato dagli spoiler di One Piece 1110, l'arrivo dei Gorosei sull'isola è coinciso immediatamente con la presentazione dello strapotere che li contraddistingue. Seppur non sia chiaro da cosa derivino tali poteri, né tanto meno se le trasmutazioni demoniache siano riconducibili ad un ipotetico risveglio dei Frutti (iscrivibili, nel caso fosse confermata questa ipotesi, tra le fila degli Zoan Mitologici) è evidente che le versioni finali mostrate qui dai Cinque Astri di Saggezza denotino una chiara ispirazione folkloristica, che già di per sé potrebbe anticipare la reale natura del quintetto governativo. In quanto figure riconducibili al panorama degli yokai – ovvero gli spiriti mostruosi del folklore giapponese – i Gorosei non solo si caricano di una valenza eminentemente diabolica, ma non sembrano denotare neanche dei veri eguali nel resto del manga: motivo per cui è necessario soffermarsi sulle trasformazioni appena esibite.

Come abbiamo già precedentemente osservato nell'articolo in cui ripercorriamo la possibilità che i poteri rigenerativi degli Astri in One Piece non derivino dai Frutti del Diavolo, Saturn è a tutti gli effetti equiparabile alla figura dell'Ushi-Oni, un demone semi-serpentesco, il cui corpo è completamente innervato di una sostanza altamente velenosa. Ma nel capitolo 1110, stando appunto ai leak emersi in questi giorni, Eiichiro Oda ci ha messo al corrente anche delle forme finali che caratterizzano i restanti Gorosei, ognuno dei quali (tranne uno, e lo vedremo a breve) presenta una corporeità di derivazione deliberatamente folkloristica.

Il primo membro del quintetto governativo ad entrare in azione è Marcus Mars, il quale può tramutarsi in un uccello di dimensioni colossali, dal corpo anche lui serpentesco: la figura a cui si sta qui riferendo Oda è nient'altro che l'Itsumade, uno spirito vendicativo che tartassa le sue vittime a suon di “Itsumade, Itsumade!”, traducibile con l'esclamazione “fino a quando!”. Quasi come se i suoi attacchi si configurassero come una sentenza agli occhi di chi li subisce, tanto che con un minimo gesto è arrivato qui a obliterare le barriere protettive del Labophase.

Il Ministro della Giustizia, Saint Topman Warcury, si equipara invece ad un Bouki, un cinghiale gigante che attacca le prede grazie ad una gamma quadripartita di zanne estremamente affilate, mentre Nusjuro, forse il più pericoloso tra i Gorosei, ha la facoltà di trasformarsi in un Bakotsu, ovvero in un centauro semi-scheletrico, che secondo la tradizione giapponese è mosso da un primordiale istinto vendicativo, sviluppato in seguito ad una morte violenta. In un istante, lo vediamo infatti congelare per mezzo di un semplice attacco una miriade di Pacifista, grazie all'uso di due spade, di cui una appare completamente nera. Sappiamo, infatti, che nella storia di One Piece solamente Mihawk e Shimotsuki Ryuma sono in grado di infondere permanentemente l'Haki dell'Armatura nelle loro katane, restituendo così loro una colorazione scura. È probabile, perciò, che anche Nusjuro stia canalizzando l'Ambizione in una delle sue spade, un fattore che contribuirebbe a renderlo un personaggio estremamente temibile.

Discorso diverso, invece, bisogna avanzarlo per quanto concerne la trasformazione di Ju Peter, dal momento che la sua forma finale non ricorda nessuna figura del folklore nipponico. Anzi, la trasmutazione in un verme gargantuesco potrebbe essere ricondotta ai mostruosi Sandworm codificati da Frank Herbert nel ciclo di romanzi di Dune. Un riferimento, questo, non di certo impossibile, soprattutto se lo leghiamo alla propensione di Oda ad inserire nella sua opera citazioni ai grandi testi della cultura popolare novecentesca.

