ONE PIECE: tutto ciò che sappiamo sul Frutto di Rufy dopo il capitolo 1044

C'è sempre stato poco interesse sul Frutto Gom Gom, apparentemente inutile e comico, ritenuto stupido da molti avversari. Monkey D. Rufy ne ha tratto il meglio, rendendolo più potente e sfruttando le capacità donategli. Le cose però non stanno proprio così, dato che dall'inizio di Wano in ONE PIECE sono state rivelate nuove informazioni.

Si era partiti dalla rivelazione di Who's Who, un ex agente della CP9, che ammetteva di aver fallito una missione a causa di Shanks il Rosso. In questa missione, doveva portare al Governo Mondiale il Frutto Gom Gom che era stato appena riottenuto. Con ONE PIECE 1044, sono emersi poi altri dettagli sul Frutto Gom Gom.

In realtà il Frutto Gom Gom non esiste, al suo posto c'è il Frutto Homo Homo mitologico Modello: Nika ed è quindi uno Zoo Zoo e non un Paramisha. Il potere del frutto è quello di dare un corpo di gomma a chi lo mangia, un corpo quindi in grado di muoversi senza limiti, un corpo completamente ridicolo. Il Risveglio di questo Frutto del Diavolo comporta non soltanto un potenziamento fisico dell'utilizzatore, ma anche la possibilità di trasformare l'ambiente circostante in gomma.

Per il Governo Mondiale, questo è un Frutto del Diavolo da ottenere a tutti i costi, ma la volontà insita nel frutto riesce sempre a farlo sfuggire in un modo o nell'altro.