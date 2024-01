One Piece: tutto quello che sappiamo sul Mother Flame usato da Im

Data la natura futuristica di un'isola come Egghead, l'arco corrente di One Piece ha permesso ad Oda di focalizzarsi a lungo sugli elementi tecnologici. Qui Vegapunk ha trasformato il territorio intero in una base dove canalizzare i nuovi progressi scientifici, culminati anche nella realizzazione di un'arma disumana come il Mother Flame.

Se lo scienziato è il responsabile primario dell'avanzamento scientifico del mondo di One Piece, a lui si devono anche le più importanti evoluzioni ingegneristiche in materia bellica. D'altronde il Governo Mondiale aveva posto Vegapunk al punto apicale della MADS non solo per portare le sperimentazioni sui Frutti ad un livello ancora più preciso ed efficiente, ma anche – e soprattutto – per restituire all'arsenale tecnologico dei governanti delle strumentazioni militariste sempre più innovative e pericolose, deputate a generare morte e distruzione tra coloro che si opponevano all'ordine normativo. Tra questi figura proprio il Regno ribelle di Lulusia, obliterato dai vertici del Governo per mezzo di uno strumento di distruzione di massa altamente diabolico come il Mother Flame, il cui potere appare equiparabile a quello di un'Arma Ancestrale.

In questo senso l'episodio 1089 di One Piece ha rivelato sì le ragioni dietro gli eventi di Lulusia, ma ha gettato luce sulla natura stessa della strumentazione militare con cui si è arrivato all'obliterazione dell'intera superficie dell'isola, ancora più di quanto aveva mostrato la controparte cartacea. Se nel manga la distruzione del Regno appare tanto diabolica quanto enigmatica, nella versione animata dell'evento è dato ampio spazio all'elemento spettacolare, che ci ha consentito così di interpretare con maggiore precisione l'entità dell'arma utilizzata, e la natura distruttiva che risiede alla base del suo funzionamento.

Nel momento stesso in cui è stato attivato da Im, il Mother Flame ha generato uno stratocumulo massiccio di nubi, da cui si è improvvisamente scatenata una spirale di fuoco e di raggi laser, diretti a devastare perpendicolarmente tutto ciò che si trovava sotto il suo perimetro concentrico. La pioggia di fiamme caduta dal cielo ha così neutralizzato ogni forma di vita nel Regno, per poi attivare una sequela infinita di fenomeni atmosferici altamente cataclismici, tra cui terremoti, inondazioni, tsunami ed eruzioni apocalittiche, che hanno raso completamente al suolo tutto ciò che c'era di concreto. Creando così un'immensa voragine oceanica, dove un tempo risiedeva la superficie di un'intera isola.

Considerati gli effetti, è lecito ritenere il Mother Flame come la culminazione dello sviluppo tecnologico in ambito militare. Ma è pur vero che in seguito alla scioglimento della MADS capitanata da Vegapunk, grandi scienziati come Caesar Clown e Judge non rimarranno di certo immobili sul fronte del progresso bellico, soprattutto se si considera la natura apertamente militarista del nuovo gruppo di ricerca scientifico a cui i due hanno appena dato vita. Ora non sappiamo con precisione quale sarà il ruolo della Neo-MADS nella saga finale di One Piece: ma non sarebbe assurdo pensare che per colmare il divario che la separa dall'inarrivabile ingegno di Vegapunk, l'organizzazione possa concepire (per il Governo Mondiale o per la ciurma a cui si affilierà) delle armi di distruzione di massa ancora più diaboliche e devastanti del Mother Flame, in modo da rivoluzionare ulteriormente gli equilibri di potere nel Nuovo Mondo, e dare vita ad una vera e propria corsa al riarmo.