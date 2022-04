ONE PIECE: tutto ciò che sappiamo su Nika, il leggendario Dio del Sole

I capitolo 1043 e 1044 di ONE PIECE contengono alcuni degli eventi più significativi dell'intera serieideata da Eiichiro Oda. La vera natura del frutto del diavolo ingerito da Luffy quando era ancora un bambino e i riferimenti a Nika, dio del Sole, hanno infatti causato uno stravolgimento degli eventi e creato una grande sorpresa.

Il frutto Gom Gom si è infatti rivelato essere il frutto Homo Homo modello Nika, che consentirebbe a Luffy, considerato ora la reincarnazione di Joy Boy visto che anche il misterioso uomo aveva mangiato tale frutto, di attingere a capacità impressionanti, sia offensive che difensive. Ma chi è la divinità chiamata Nika? Cerchiamo di rispondere analizzando tutte i dettagli trapelati finora.

Una preziosa risorsa di informazioni è stato il racconto da parte di Who’s Who durante la sua battaglia con Jinbe, nel capitolo 1018. La storia risale a quando era prigioniero del Governo Mondiale, poco dopo aver fallito la sua missione: proteggere il frutto che fu rubato da Shanks.

Una delle guardie raccontò a Who’s Who di un guerriero leggendario, dedito a combattere per la liberà degli schiavi e dei popoli meno rispettati, soprattutto per gli uomini-pesce. Colpito dai racconti, il prigioniero iniziò a pregare Nika per la sua stessa libertà, ma in quello stesso periodo la guardia che gli aveva parlato della divinità sparì. Who’s Who era sicuro che dietro l’accaduto ci fosse il Governo Mondiale, che voleva tenere nascosti quei particolari.

Attualmente non si conosce la vera identità di Nika, sono noti però alcuni dettagli sul suo aspetto: braccia lunghe e arti flessibili come quelli di Luffy, capelli come se fossero fuoco, e un grande sorriso. Non è chiaro il motivo dietro l’associazione di Nika al Sole, forse paragonabile alle credenze che molti popoli manifestarono nel passato del mondo reale, dove al Sole veniva legati concetti come potere, prosperità e guida verso un futuro radioso.

Altra ipotesi, più in linea con la cosmogonia di ONE PIECE, è che Nika fosse un Lunariano, capace di controllare il fuoco, ma l’assenza delle ali, onnipresenti nella specie a cui appartiene King, rende improbabile questa appartenenza.

Un altro particolare piuttosto interessante è il colore dei capelli di Nika, presumibilmente bianchi, anche in base al design di Luffy negli ultimi capitoli. Il fuoco deve raggiungere la soglia tra i 1400 e 1600 gradi Celsius, o avere una concentrazione di solfato di magnesio, affinché le fiamme diventino bianche. Riprendendo il titolo di dio del Sole, il Sole brucia a circa 5505 gradi Celsius, il che vuol dire che nonostante a noi appaia come arancione o giallo, le sue fiamme sono in realtà bianche. Ciò giustificherebbe il titolo di dio del Sole e il colore dei capelli di Nika.

A sorprendere sono anche l’estrema flessibilità e gommosità derivate dal frutto, non è stato specificato se Nika sia nato con tali poteri o se li abbia ottenuti in qualche modo. Infine secondo alcuni Joy Boy sarebbe una reincarnazione di Nika, ipotesi interessante ma che attualmente non sembra confermata da nessun dettaglio, se non la vicinanza con gli uomini-pesce e l'impegno messo da entrambi nel combattere per la loro libertà. Fateci sapere cosa pensate di quanto detto nei commenti.