ONE PIECE: tutto quello che sappiamo sul robot gigante di Egghead

L'abbiamo visto accasciato a terra per la prima volta, ma ora il robot gigante di Egghead sta agendo, probabilmente per scontrarsi con gli Astri di Saggezza. Vediamo allora assieme tutto quello che sappiamo al momento sul gigante d'acciaio di ONE PIECE.

Il robot di Egghead è un gigante d'acciaio creato circa 900 anni prima degli eventi di ONE PIECE, più o meno durante i Cento anni del grande vuoto. Sappiamo anche che che circa 200 anni fa ha attaccato Marijoa, ma non è riuscito a creare danni perché nel mentre ha smesso di funzionare.

Il Governo mondiale ha allora ordinato di distruggerlo a un gruppo di scienziati, che però hanno invece deciso di studiarlo in segreto, finché non è arrivato nelle mani di Vegapunk.

È sensibile al Frutto del Diavolo di Rufy, più precisamente al Gear 5 e alla sua trasformazione in Nika: è grazie ai tamburi della liberazione del Frutto che riesce a risvegliarsi e, apparentemente, andare contro gli Astri di Saggezza. Nel farlo, durante il capitolo 1111, si scusa mentalmente con Joy Boy, forse per non essere riuscito a distruggere quelle creature 200 anni prima. Abbiamo anche riflettuto sul perché gli Astri di Saggezza di ONE PIECE potrebbero essere immortali.

Non abbiamo idea ancora della sua effettiva potenza e di come Rufy possa mantenerlo attivo, ma sappiamo che è considerato un essere estremamente avanzato per gli standard di 200 anni fa.

E voi che ne pensate di questo personaggio?

