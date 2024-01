ONE PIECE, tutto quello che sappiamo sulla storia di Joy Boy

L’arco narrativo di Wano risulta ancora centrale nell’immenso viaggio intrapreso dai Mugiwara. Eiichiro Oda ha infatti scelto le coste del paese di Wa per rivelare alcuni dei misteri più curiosi dell’universo di ONE PIECE, donando, di conseguenza, molta più chiarezza a figure leggendarie come Joy Boy vissuto nei cento anni di vuoto.

Col proseguire della narrazione è molto probabile che Oda decida di svelare tutto riguardo questo misterioso eroe, che ha svolto un ruolo a dir poco centrale nel secolo buio, studiato da grandi ricercatori, come Nico Robin giusto per citare qualcuno di vicino a Luffy. Prima però di arrivare al momento in cui l’autore deciderà di rivelare tutto su Joy Boy, ecco ciò che abbiamo carpito dai capitoli pubblicati finora.

Joy Boy è un individuo esistito oltre 800 anni prima dell’inizio della narrazione di ONE PIECE, e possedeva abilità straordinarie: ovunque andava, infatti, riusciva a portare con sé felicità e divertimento, liberando però anche popolazioni guidate da tiranni. Riusciva a farlo grazie al suo corpo estremamente elastico, quasi di gomma, e per questo era anche molto abile e rapido sul campo di battaglia. Inoltre, quando ci si riferisce a Joy Boy si parla anche di Nika, il dio del sole di cui Monkey D. Luffy sembra aver ereditato i poteri grazie al risveglio del frutto Gom Gom.

In poche parole, potremmo definire Joy Boy un guerriero per la libertà, e la sua più grande impresa è aver reso liberi numerosi popoli, dato che se non l’avesse fatto la storia del Nuovo Mondo e della Rotta Maggiore sarebbe stata radicalmente diversa. La prima volta che incontriamo il nome di Joy Boy nella storia dei Mugiwara risale al loro soggiorno sull’isola degli uomini-pesce. Mentre esplora la foresta del mare, Nico Robin trova un Poneglyph con sopra incise delle scuse scritte da Joy Boy stesso per non aver mantenuto una promessa: rendere liberi gli uomini-pesce e portarli in superficie a vivere tranquillamente.

Inoltre, Joy Boy era particolarmente legato alla principessa sirena, conosciuta anche come Poseidon. Una delle caratteristiche più curiose di questa figura leggendaria sta nel fatto che promise di tornare dopo 800 anni. Da questa ammissione potremmo suppore che o Gol D. Roger o Monkey D. Luffy, o persino entrambi, siano la reincarnazione effettiva di Joy Boy. Tuttavia, vista la reazione di Zunisha dopo l’apparente morte di Luffy per mano di Kaido e il risveglio del frutto Homo Homo modello Nika del protagonista, è molto probabile che sia proprio il capitano dei Mugiwara ad essere il Joy Boy della nuova era.

Prima di salutarci, ecco le ispirazioni dietro Mother Flame. Voi cosa ne pensate del mistero di Joy Boy? Diteci le vostre opinioni nei commenti.