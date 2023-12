One Piece: Saturn è il personaggio più diabolico di tutto il manga?

Sin da quanto è iniziato il flashback su Kuma, un personaggio su tutti ha scalato le gerarchie delle figure più odiate, controverse e moralmente corrotte di One Piece: Saturn. L'astro di Saggezza non è solo il responsabile (unico?) della proceduta di lobotomizzazione di Orso, ma non sembra essere soggetto ad alcuna possibilità di redenzione.

Se già nei capitoli immediatamente precedenti al flashback l'Astro non era di certo considerato alla stregua di una figura magnanima o positiva, ora che la digressione nel passato di Kuma si è conclusa, la personalità dell'uomo ci appare ancora più diabolica e mefistofelica. Abbiamo visto infatti quanto Saturn sia prono al complotto, a mettere in atto delle macchinazioni subdole che esercitano delle conseguenze infernali sia sulle vite dei civili, sia sul corso dei grandi eventi. E proprio nel capitolo 1102 di One Piece, ci è stata data la conferma del grado di spietatezza disumana dei suoi mezzi, che gettano un'ombra oscura sulla sua personalità e, soprattutto, sul destino di Kuma.

In una delle tavole centrali del capitolo, vediamo Vegapunk eseguire, suo malgrado, la fase finale della procedura di disumanizzazione di Orso. Qui il dottore appare costernato, e le lacrime che scorrono sul suo vivo sono sì il segno di un'azione percepita come ingiustamente diabolica, ma in realtà ci raccontano qualcosa di diverso, di ancora più brutale, che ha a che fare proprio con l'impossibilità di Kuma di invertire, anche in futuro, gli effetti della lobotomia. In questo senso, il dispositivo di autodistruzione che Saturn ha fatto impiantare nel corpo del bucaniere – in caso l'uomo si ribellasse al suo controllo – rende conto non solo del grado di disumanità dell'Astro, ma compromette anche la possibilità (più o meno flebile) che nell'immediato futuro di One Piece Kuma possa sopravvivere all'incidente di Egghead.

Sappiamo, infatti, che le probabilità di sopravvivenza di Orso sono pari o prossime allo zero. Lo scontro con Akainu su Marijoa ha danneggiato permanentemente i circuiti interni del cyborg, e la possibilità che riesca a liberarsi del giogo di Saturn una volta giunto sull'isola appare sempre più come un miraggio o come il frutto di una mera fantasia. Inoltre il (probabile) tentativo di salvataggio di Bonney e dei Mugiwara da parte del bucaniere dovrebbe attivare il dispositivo di autodistruzione impiantato dall'Astro, portando così al compimento inesorabile della sua (già brutale) esistenza. Un esito che renderebbe ancora più tragica la storia di Kuma in One Piece, restituendoci inoltre un'idea dal sapore ormai dogmatico: cioè che le spietatezze dell'animo di Saturn sono endemiche, e per questo impervie a qualsiasi possibilità di redenzione.