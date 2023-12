One Piece: Saturn è il responsabile di tutte le malattie viste nel manga?

Per codificare un universo complesso come quello del suo manga, Oda è partito dall'osservazione della realtà. Sono molti i luoghi reali che hanno ispirato le ambientazioni di One Piece, così come sono tante le malattie da cui il mangaka ha tratto ispirazione per crearne di nuove nell'opera. E molte di queste potrebbero essere ricondotte a Saturn.

Se osserviamo l'intero campionario di sindromi di cui il mangaka ci ha messo al corrente nel corso di One Piece, notiamo che alcune di queste – se non la stragrande maggioranza – intrecciano dei rapporti con le strategie di occultamento del Governo Mondiale. Non solo le malattie raccontate nelle varie saghe da Oda si sono diffuse a livello endemico proprio a causa delle attività egoistiche e della sete di potere dei governanti, ma talune potrebbero addirittura essere il frutto di azioni deliberate, che hanno portato i fan ad individuare nell'organizzazione più potente di One Piece, e in particolare nella figura di Saturn, il responsabile unico di queste epidemie.

Partiamo proprio dall'ultima malattia raccontata dal mangaka in ordine di tempo: cioè quella relativa alle Scaglie di Zaffiro. Il capitolo 1103, in questo senso, ha confermato di fatto quella popolare teoria di One Piece che vede Saturn quale il responsabile della malattia di Bonney. Come raccontato dall'Astro nel pieno della battaglia con la figlia di Kuma, è stato lui stesso a somministrare forzatamente alla ragazza l'essenza del Frutto Toshi Toshi no Mi, portandola a sviluppare la sintomatologia della terribile sindrome di cui soffriva proprio la madre.

Sulle origini della malattia di Ginny, in realtà, non è stata ancora fatta chiarezza. Ma dal momento che la donna è stata anche lei oggetto di esperimenti da parte del diabolico Astro, il quale l'ha tenuta a lungo in osservazione essendo andata in sposa ad un Drago Celeste, la possibilità che sia stato proprio Saturn a trasmettere deliberatamente la sindrome a Ginny – magari anche per evitare una possibile discendenza “bastarda” e non “purosangue” tra i reali - non è da escludere, soprattutto se osserviamo la tendenza ad operare sotto traccia che ha contraddistinto fino ad adesso il percorso narrativo dell'Astro, colpevole di buona parte delle macchinazioni e delle ingiustizie perpetrate dal sistema politico, di cui Im è il referente assoluto.

Se spostiamo l'attenzione sull'altra diabolica malattia a cui Oda ha associato uno dei flashback più tragici di One Piece, cioè quello su Law, ecco che anche qui è possibile rintracciare l'impronta del Governo Mondiale, e forse dello stesso Saturn. La sindrome del piombo ambrato, contratta dagli abitanti di Flevance in seguito al contatto nelle miniere con la sostanza tossica, ha spinto l'establishment politico a mettere in azione una vera e propria macchina del fango, con il Governo Mondiale che ha diffuso in maniera deliberata menzogne e disinformazione sulla reale entità dell'epidemia, spingendo così gli abitanti delle nazioni limitrofe ad isolare Flevance per paura di un possibile contagio. La malattia, infatti, non aveva proprietà infettive e poteva essere contratta solo mediante il contatto con la sostanza. Ma il Governo Mondiale, conscio della grave ricaduta economica che la chiusura di tutte le miniere avrebbe per loro comportato, ha condannato Flevance all'estinzione, in modo da tutelare i propri egoistici interessi. E anche questa decisione potrebbe essere ricondotta a Saturn, essendo l'Astro incaricato di qualsiasi questione in materia di Difesa – e quindi di “protezione” interna dei cittadini.

Per quanto riguarda invece la prima, iconica malattia di cui Oda ha reso testimonianza nel manga, cioè quella della “Febbre del legno”, il discorso sembra essere in parte diverso. Delle sue origini, così come del suo decorso, si sa poco o nulla, se non che Noland sia riuscito a trovare la cura per la sindrome circa 400 anni prima che iniziassero le avventure di Rufy in One Piece. Ora non è chiaro se l'epidemia che ha decimato la civiltà di Shandia fosse dovuta a fattori naturali o a dei piani del Governo Mondiale. Sappiamo però che Saturn, proprio come Im, era presente ai tempi del disastro di Jaya, motivo per cui la possibilità che sia stata una macchinazione dell'Astro a facilitare la diffusione dell'epidemia non è da escludere a priori, soprattutto se osserviamo la lunga scia di soprusi e nefandezze che il Ministro del Gorosei si è storicamente lasciato dietro.