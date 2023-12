One Piece: Saturn è il vero responsabile della malattia di Bonney?

Pochi personaggi come Bonney hanno affrontato in One Piece un viaggio così drammatico. Il suo passato, cadenzato da abbandoni infantili, perdite di persone care e salute precaria, l'ha resa agli occhi dei lettori un'eroina tragica. E proprio in riferimento alla sua malattia è emersa una nuova teoria, che tenta di illuminarne finalmente le origini.

Secondo alcune speculazioni sorte di recente nelle community di fan del manga di Oda, la malattia di cui ha sofferto a lungo la ragazza, nota come “Scaglia di Zaffiro”, sarebbe legata ad un oggetto che l'Astro Saturn avrebbe donato di nascosto in One Piece alla madre di Bonney. Sappiamo infatti che Ginny, luogotenente dell'Armata Rivoluzionaria nonché compagna d'infanzia di Kuma, è stata rapita dal Governo Mondiale in modo che andasse in sposa ad un Drago Celeste. Ma prima di abbandonare forzatamente i rivoluzionari, la donna era in perfetta salute, e non aveva contratto alcuna malattia. Eppure subito dopo il matrimonio, è stata venduta in schiavitù proprio perché portatrice della terribile sindrome, come se i sintomi si fossero manifestati dal nulla.

La teoria che sta prendendo piede negli ultimi giorni cerca proprio di spiegare questo enigma. Secondo il parere di alcuni fan, infatti, Ginny avrebbe contratto la malattia a causa di un particolare anello, noto come “Anello di Zaffiro”. Questa gemma, un diamante realmente esistente legato (non a caso) al pianeta Saturno, genererebbe in chi la indossa i sintomi della malattia. In questo senso sarebbe stato l'Astro che del pianeta riprende il nome (appunto, Saturn) a consegnare alla madre di Bonney l'anello, con l'intento di evitare l'unione di un Drago Celeste con un cittadino comune – e quindi di generare una progenie di mezzosangue.

Secondo queste speculazioni, Oda avrebbe associato ad ognuno dei Cinque Astri di Saggezza un diamante, caratterizzato da proprietà tossiche. Se pensiamo inoltre alle connotazioni velenose di cui il piombo ambrato gode in One Piece, ecco che la teoria sulla natura infettiva dell'Anello di Zaffiro non sembra così azzardata. Queste gemme, infatti, non avrebbero infettato solo Ginny e Bonney, ma sarebbero la causa delle malattie di personaggi scomodi al Governo Mondiale come Roger e Rocks, di cui gli Astri si sarebbero sbarazzati facendoli entrare in contatto con le pietre.