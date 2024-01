One Piece: Saturn verrà sconfitto su Egghead?

Da quando è iniziato l'arco di Egghead, tutte le rivelazioni o i grandi eventi che hanno cadenzato la saga corrente di One Piece sono collegati alla figura di Saturn. L'Astro non ha solo rivelato qui il proprio potere, ma ha preso parte ad ogni macchinazione dietro i destini infelici di Kuma e Bonney, tanto che sul suo futuro figurano molti dubbi.

Se dovessimo trarre delle conclusioni dagli esiti dello scorso capitolo, verrebbe da pensare che il destino di Saturn possa anche non compiersi al termine dell'arco narrativo. L'Astro appare per adesso inscalfibile, e nemmeno l'intervento salvifico di Orso sembrerebbe aver sorpreso più di tanto il tirannico membro del Gorosei. Al punto che non ha esitato a trafiggere la schiena dell'eroico bucaniere, quasi avesse metabolizzato il suo (inaspettato) arrivo come una mera anomalia in un piano di sterminio che procede secondo il suo naturale corso. E in effetti, se consideriamo i livelli di forza messi in campo, nulla lascerebbe presagire la possibilità che Saturn perisca al termine della saga, né tanto meno che possa uscire sconfitto da un ipotetico scontro con i Mugiwara.

Di certo Orso non potrà opporsi a lungo all'Astro, almeno non nelle condizioni in cui attualmente versa. Lo scontro con Akainu su Marijoa ne ha compromesso vertiginosamente l'incolumità, lasciandolo in balia di un destino che capitolo dopo capitolo appare sempre più fragile, tanto che sono in molti a ritenere scarse le possibilità di sopravvivenza di Kuma in One Piece. E anche se prendiamo in considerazione l'eventualità che Bonney si liberi dal giogo di Saturn, la disparità di forza tra i due è, con tutta probabilità, incolmabile. L'unico che potrebbe davvero invertire la rotta, e inserire nell'equazione un dato imprevedibile, è proprio Rufy e la sua trasformazione in Nika.

In una delle tavole del capitolo, Oda ha infatti mostrato tra le righe Cappello di Paglia mentre viene rifocillato di nascosto da una presenza enigmatica. Sappiamo quanto le potenzialità di Rufy, e di conseguenza le sorti degli scontri a cui prende parte, dipendano dalle energie che il pirata acquisisce dal cibo, motivo per cui è lecito supporre che una volta rinsavito, tenti strenuamente di opporsi all'avanzata del temibile Astro. L'imprevedibilità di una tecnica come il Gear 5 potrebbe non solo rappresentare per Saturn un'anomalia difficile da gestire, ma spronerebbe la stessa figlia di Kuma ad attivare dei poteri per adesso solo accennati e rimasti perlopiù sopiti.

Proprio nel capitolo 1103 di One Piece Oda ha rivelato il segreto dietro il Futuro Distorto di Bonney, che le consente di acquisire le proprietà di qualsiasi versione futuristica di sé stessa riesca la ragazza a prefigurarsi, arrivando addirittura a reiterare le caratteristiche della gomma. Ma la figlia di Kuma non ha mai realmente visto Nika, motivo per cui i suoi attacchi sono stati immediatamente respinti da Saturn non appena ha perso convinzione nella sua immaginazione. E in questo senso, la possibilità di vedere materializzarsi davanti ai suoi occhi l'eponima figura divina, potrebbe portare Bonney ad emulare pienamente i poteri di Rufy, dando vita ad una combinazione talmente deflagrante ed inaspettata da portare Saturn alla (probabile?) sconfitta. Anche se, a conti fatti, è difficile pensare che il destino dell'Astro possa risolversi in tempi così brevi. Soprattutto considerata la capillarità con cui sta attraversando tutti gli eventi nevralgici della storia.