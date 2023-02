ONE PIECE sbarca allo stadio del PSG: la clamorosa coreografia con Rufy e la Going Merry

I manga si stanno espandendo sempre di più e gli stessi produttori si stanno allontanando dal semplice concetto di creare prodotti destinati al solo pubblico giapponese. In Europa e negli USA ormai sono sempre più i negozi e librerie che hanno materiale a tema ONE PIECE, Naruto, My Hero Academia e non solo, con anche manga meno famosi alla ribalta.

Ovviamente ci sono paesi che sono molto più avanti in questa promozione, come la Francia, dove i manga ormai la fanno da padrone. Recentemente la Francia ha ospitato Hajime Isayama, l'autore de L'Attacco dei Giganti, mentre sono sempre di più le vendite di ONE PIECE nel paese. Ed è proprio quest'ultimo a confermare ancora una volta la sua popolarità entrando di prepotenza in un territorio che sembrava completamente scollegato, quello del calcio.

Martedì 14 febbraio si è tenuto l'ottavo di finale di UEFA Champions League tra Paris Saint German e Bayern Monaco, con i parigini che hanno giocato in casa, al Parc des Princes. Con lo stadio pieno, i tifosi del PSG hanno deciso di creare una coreografia a tema ONE PIECE che ha coinvolto quasi tutto lo stadio. In una delle curve c'è un Rufy gigantesco vestito con i colori del PSG, il blu e il rosso, che lancia un Gom Gom Gatling. Uno dei pugni però percorre tutta la curva e arriva alla tribuna dove colpisce un logo del Bayern Monaco che si distrugge. L'altra curva invece dedica il suo spazio a una Going Merry con i colori della squadra parigina.

Questo conferma la passione in Francia per i manga e per ONE PIECE nello specifico, dato che sono state coinvolte migliaia di persone in una coreografia davvero particolare. Il video in basso diventato virale su Twitter mostra tutto il lavoro fatto dai sostenitori del PSG.