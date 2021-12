ONE PIECE SBS 101: le identità dei Daimyo di Wano nelle ultime rivelazioni di Oda

L'arco narrativo del Paese di Wa rappresenta una delle saghe più importanti di ONE PIECE. Nuovi personaggi, rilevanti sia nel passato che per il futuro della storia, e la scoperta di eventi fondamentali rendono Wano una delle regioni più interessanti del mondo creato da Eiichiro Oda, tornato a discutere di alcune curiosità nella rubrica SBS.

Nel volume 101, pubblicato in Giappone, il maestro ha infatti approfondito alcune figure secondarie apparse negli scorsi capitoli. Rispondendo ad un fan curioso di sapere se uno dei samurai che hanno aiutato la piccola Yamato fosse in reltà il padre di Zoro, considerando la grande somiglianza tra i due. Oda, vista la ciclicità della domanda, ha deciso di addentrarsi in una descrizione superficiale, ma interessante, di tre Daimyo.

Shimotsuki Ushimaru, Fugetsu Omusibi e Uzuki Tenpura sono rispettivamente i Daimyo di Ringo, Kibi e Udon, tre delle regioni in cui è suddiviso Wano. In seguito alla morte del leggendario Oden, le regioni cercarono di insorgere contro Orochi, ma vennero respinte dai Pirati delle Cento Bestie. Oda si sofferma poi su una particolarità riguardante Ushimaru, l'uomo estremamente simile a Zoro, nonché grande amico di Onumaru, la volpe che rubò proprio al Mugiwara la spada Shusui.

Infatti originariamente era stato concepito un incontro tra Onimaru e Zoro in cui la volpe rimane scioccata per la somiglianza dello spadaccino col suo vecchio amico. Tuttavia per rendere il racconto più lineare in fase di produzione è stato deciso di eliminare tale scena. Nell'ultima parte della risposta, riportata in fondo alla pagina, Oda rivela che Ushimaru non è il padre di Zoro, e che i tre nomi presentati da lui non appariranno nel manga.

Ricordiamo che nella rubrica SBS del volume 101 è apparso anche Franky a 50 e 70 anni, e vi lasciamo scoprire la forma dei frutti del diavolo di Yamato e Kaido.