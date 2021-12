ONE PIECE SBS 101: rivelati gli ufficiali della grande flotta di Shanks Il Rosso

ONE PIECE si sta piano piano avvicinando al finale, tuttavia il mangaka Eiichiro Oda deve ancora inserire moltissimi pezzi nel grande puzzle narrativo che ha costruito e deve chiarire alcuni dettagli, collocando ciascun personaggio nel posto giusto come ad esempio l'imperatore Shanks Il Rosso.

E' da pochissimo stato annunciato il titolo del nuovo film animato che sarà ONE PIECE: RED e sembra proprio sarà dedicato all'imperatore più misterioso ed amato di tutti. Quest'annuncio ha creato parecchio scompiglio tra i fan del manga, dato che le informazioni su di lui sono davvero poche.

Molto probabilmente, nei piani di Oda c'è quello di approfondire di più il personaggio, anche in vista della conclusione della saga di Wano. Queste intenzioni sembrano ancora più concrete date alcune informazioni che ha deciso di diffondere sul Rosso nelle SBS del volume 101 di ONE PIECE. Oltre al Rosso, ha parlato anche dei Daimyo visti in ONE PIECE 1024.

In questo volume gli è stata posta una domanda a proposito della ciurma del Rosso e lui ha risposto in questo modo: "Comprese le ciurme subordinate, i Pirati del Rosso sono ora una squadra enorme. Le persone che sono apparse a Marine Ford con un DOOM sono gli attuali ufficiali, e conoscono Luffy. Da sinistra a destra: Lime Juice, Bonk Punch, Monster, Building Snake, Hongou, Howling Gab, Rockstar. Rockstar è forte, ma non è un ufficiale."

In una singola domanda, Eiichiro Oda ci ha detto che anche la ciurma del Rosso è formata da tante flotte subordinate e che quindi non è un imperatore "atipico" come poteva sembrarci. In secondo luogo, ha confermato che i componenti che avevamo visto finora ricoprono il ruolo di ufficiali come era Ace per Barbabianca o come lo sono King e Queen per Kaido. Ha inoltre rivelato il nome di tantissimi importanti componenti della sua ciurma.

Nelle SBS del volume 101 di ONE PIECE ha anche mostrato Franky in versione cinquantenne e settantenne oltre che i Frutti del Diavolo di due importanti personaggi di ONE PIECE: Yamato e Kaido.