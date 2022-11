ONE PIECE SBS 104: come si chiamano i membri del CP0?

L'uscita dei volumi tankobon di ONE PIECE è molto attesa da tutti i fan della serie anche per via delle SBS, pagine extra in cui l'autore Eiichiro Oda risponde in modo scherzoso alle domande poste dagli appassionati. Scopriamo un importante rivelazione fatta in questa rubrica.

L'imminente uscita giapponese del tankobon numero 104 di ONE PIECE porterà a una nuova ondata di SBS, alcune delle quali già leakkate in rete. Nelle SBS di ONE PIECE Volume 104 ci viene raccontata la vera storia dei pirati di Kid, ma non solo.

Tra i contenuti di fondamentale rilevanza per la narrazione troviamo anche un aggiornamento sul CP0, la più forte organizzazione di spionaggio che fa capo al Governo Mondiale. Il velo di mistero attorno ai membri del Cipher Pol è adesso un po' meno fitta, con il maestro Oda che ha rivelato l'identità dei componenti mascherati del gruppo.

Oltre che coloro i quali in passato erano agenti del CP9, Lucci e il suo Hattori, Kaku, Blueno, Califa e Spandam, troviamo anche Stussy e alcuni componenti mascherati. Sappiamo adesso i nomi di quattro di essi, ossia Guernica, Maha, Gismoda e Joseph. I primi due di questo gruppetto, sono tuttavia già deceduti.

In precedenza si riteneva erroneamente che Guernica fosse Joseph. Queste SBS di ONE PIECE 104 chiariscono però l'errore della community. Inoltre, si ritiene che in realtà Guernica sia sopravvissuto all'attacco di Kaido.