ONE PIECE SBS 107: il rapporto particolare tra Rufy e Bonney in una frase del capitano

Presentata nel Nuovo Mondo come una delle supernove della Peggiore delle Generazioni, Jewelry Bonney è tornata a essere assoluta protagonista nelle vicende della Saga dell'Isola del Futuro di ONE PIECE. A Egghead la pirata ex capitano dei Pirati di Bonney si è ritrovata con i Mugiwara e con Vegapunk, colui che nasconde qualcosa su suo padre.

Bonney è una delle figure di rilievo dell'incidente di Egghead. Arrivata sull'isola del futuro in cerca della verità su suo padre Bartholomew Kuma, si è ritrovata coinvolta in una battaglia caotica contro le forze del Governo Mondiale. Tornata al centro dei riflettori, i lettori dello shonen si sono messi alla ricerca della verità sulla sua figura.

Secondo alcune teorie di ONE PIECE Bonney potrebbe essere un clone. Al momento non sappiamo ancora se sia davvero il clone di quella protagonista recentemente introdotta, oppure se sia in realtà sua discendente. Quel che sappiamo, grazie a una delle domande delle SBS di ONE PIECE Volume 107 è il rapporto che la lega a Rufy. A proposito, sapete che nelle stesse è stato rivelato il nome del Frutto del Diavolo di Jewelry Bonney in ONE PIECE?

Una questione posta da un fan nelle pagine extra del volumetto 107 di ONE PIECE chiede: "Quando Luffy ha incontrato Bonney l'ha chiamata 'Boggy', ma l'ha subito cambiato in Bonney. C'è qualche ragione particolare?". Mentre i fan già immaginavano una possibile romance, Eiichiro Oda ha chiarito il rapporto particolare tra Rufy e Bonney.

"Quando Luffy ha saputo che il padre di Bonney era stato trasformato in un cyborg si è emozionato e ha detto 'che figata'. Si è pentito e l'ha chiamata 'Boggy', ma è stato subito corretto. Questa cosa ha fatto sentire in imbarazzo anche uno come Luffy, quindi non commetterà mai più quell'errore", ha detto Oda-sensei. Dunque, nonostante la sua smodata spensieratezza, anche il capitano dei Mugiwara prova imbarazzo per i suoi errori.