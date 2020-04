ONE PIECE: l'SBS dell'eccezionale famiglia Shimotsuki rivela la provenienza di Zoro

Le SBS preparate da Eiichiro Oda sono sempre una miniera d'oro di informazioni. Non importa se sembrano insignificanti, i dettagli rivelati dal mangaka di ONE PIECE diventano con attenzione pezzi importanti di un gigantesco puzzle. Il volume 96 del manga continua a regalare ai fan tantissime di queste tessere da collegare.

Dopo aver scoperto i membri della ciurma di Roger, le SBS del volume 96 di ONE PIECE ci regalano un altro punto di vista su un personaggio importante di Wanokuni e che sembra ormai collegato a uno dei pirati di Cappello di Paglia. A pagina 80 del tankobon 96, Oda rivela il viaggio di Kozaburo Shimotsuki, un misterioso membro del clan che decise di andarsene da Wanokuni ben 55 anni prima dell'inizio della storia.

Aveva il sogno di viaggiare per il mondo e, quando arrivò in un'area nell'East Blue, decise di fermarsi per salvare la gente del posto da alcuni banditi. Si innamorò lì di una donna e iniziò ad addestrare gli abitanti all'uso della spada. Decise poi di stabilirsi lì e, trovando un villaggio senza nome, lo battezzò Shimotsuki. Lì nacque Koshiro, conosciuto per essere il maestro di Zoro e padre di Kuina. Sembra che ancora oggi sia il capo del villaggio Shimotsuki.

A fine pagina, il commento di Oda dice: "Eh? Potrebbe essere che... è collegato alla dinastia di Zoro?!". Il cacciatore di pirati Roronoa Zoro è quindi nato in un villaggio samurai e ha fatto amicizia con un'importante famiglia di Wanokuni. Vi aspettavate questi collegamenti nel volume 96 di ONE PIECE?