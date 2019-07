ONE PIECE: le SBS del numero 93 approfondiscono Kaido e Barbabianca

Le SBS sono una fonte preziosissima per qualunque fan di ONE PIECE. In questi angoli tra un capitolo e l'altro, Eiichiro Oda nasconde più o meno palesemente dettagli sulla trama, sul mondo e sui personaggi della sua creatura. Questi dettagli vengono poi uniti alle informazioni rivelate durante il prosieguo del manga, permettendo di creare teorie.

Il numero 93 di ONE PIECE sta per arrivare nelle fumetterie e store nipponici con le solite novità riguardanti i personaggi. Nel tweet in calce di SP_Manga vengono rivelate alcune delle informazioni presenti in questo nuovo tankobon.

Si inizia con la faccia "Ha" di Sanji, Nami, Chopper e Brook. Come ricorderete, uno dei capitoli presenti nel volume è il 924 che si intitolava proprio "Ha". Questa parola ha un significato in giapponese ed è un'espressione utilizzata per distinguere parti o atti diversi di un'opera, che sia essa letteraria o teatrale. Proprio il capitolo 924 funge da interruzione tra la prima e la seconda parte di Wanokuni e, nelle pagine finali, conteneva delle bizzarre espressioni del quartetto composto da Zoro, Usopp, Franky e Nico Robin in seguito all'annuncio della cattura del loro capitano.

Seguono poi informazioni sull'arma di Barbabianca, la Murakumogiri (letteralmente Taglia Nuvole), una spada di eccellente fattura. Si passa poi a Kaido e al potere del suo frutto: l'imperatore è capace di creare le nuvole e vola come se camminasse su di esse.

Poi c'è un'immagine di una tazza da tè che è stata migliorata con il frutto Inu Inu (Cane cane), e infine Oda ci rivela che nell'isola di ONE PIECE dove adesso si trovano i protagonisti sono presenti bestie che hanno una pelliccia fiammeggiante, ovvero i komainu, i kamashiga, i komatori e i komadane.