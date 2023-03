ONE PIECE: tutte le SBS del volume 105 con le origini dei personaggi e altri dettagli

In Giappone è stato pubblicato un nuovo volume di ONE PIECE. A inizio marzo, è stato il turno del volume 105, che ha raccolto diversi capitoli importanti della saga, con le fasi finali di Wano ma anche quelle iniziali della guerra finale che vedrà infine Monkey D. Rufy raggiungere Laugh Tale e diventare il nuovo Re dei Pirati dopo Gol D. Roger.

Come di consueto, Eiichiro Oda non si è limitato a inserire i capitoli del manga. Nel tankobon 105 di ONE PIECE sono presenti varie SBS, con le quali l'autore si diverte a dare altri dettagli sul suo mondo e i personaggi. Talvolta si tratta di dettagli di scarso spessore e di battute, altre volte invece si tratta di cose di un certo rilievo. Vediamo tutte le SBS di ONE PIECE volume 105.

Si parte con le origini di Zoro, legate al clan Shimotsuki;

C'è poi un accenno alle origini della piccola O-Tama, legata invece a un clan decaduto di Wano;

Si parla poi delle sopracciglia di Sanji e di come abbia risvegliato il proprio potere latente;

C'è una discussione sugli SMILE e su Chopper, chiedendosi se la renna dei Mugiwara possa curare gli effetti collaterali dei Frutti del Diavolo artificiali creati da Caesar Clown;

Si parla anche di manga nel mondo di ONE PIECE, che in realtà esistono;

C'è un paragrafo dedicato a Tensei , alias Kurouma, il direttore del dipartimento investigativo della Marina. Eiichiro Oda conferma che il suo aspetto è ispirato a quello dell'attore Akira Kobayashi, mentre il nome Tensei deriva proprio da un'organizzazione di cui ha fatto parte Kobayashi nel film "Lotta senza codice d'onore", la coalizione Tensei;

a causa di un terribile astigmatismo. Per questo si scusa con i lettori per aver creato confusione con un disegno in cui Killer stava mangiando qualcosa; Infine si chiede come facciano i membri della ciurma più nuovi a conoscere le vecchie avventure di Rufy e compagni. Secondo Oda, Rufy e Zoro non parlano mai, mentre Nami, Sanji e Chopper raccontano tutto se gli viene chiesto. Poi c'è Usopp che invece racconta cose di sua spontanea volontà, ma non è affidabile, quindi Robin, Jinbe, Franky e Brook si rivolgono in particolare a Nami, Sanji e Chopper.

Le SBS quindi sono state ricche di dettagli su Wano e i suoi personaggi. Chissà invece quali saranno le novità del prossimo numero.