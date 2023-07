ONE PIECE, le SBS del volume 106: giustizia, Ryokugyu e lolicon nelle rivelazioni di Oda

Per i fan di ONE PIECE è un mese molto duro: Eiichiro Oda è in pausa a causa di un intervento agli occhi e, pertanto, deve stare fermo per un mese. Di conseguenza, è da diverse settimane che non viene pubblicato alcun capitolo del manga, e non questo non verrà pubblicato ancora per qualche domenica. Il ritorno si avvicina, ma intanto emerge altro.

Infatti in questi giorni in Giappone è prevista l'uscita del volume 106 di ONE PIECE, con il 4 luglio la data prescelta di pubblicazione nei negozi. Ovviamente, c'è qualche appassionato che è riuscito a mettere le mani sul tankobon in questione con largo anticipo. Come sempre, nel volume 106 di ONE PIECE ci sono le SBS, l'angolo delle domande di Eiichiro Oda dove il mangaka risponde ad alcuni quesiti posti dai fan. Ecco le SBS del volume 106 di ONE PIECE:

Nel dibatto sull'attrazione per la giovane Boa Hancock ritratta dal seraphim S-Snake, Oda risponde che non è un'attrazione per le lolicon , bensì il fascino di Boa Hancock suscita adorabilità come quella di una bambina o di una neonata, pertanto non c'è attrazione sessuale;

Ci sono poi alcuni dettagli su Ryokugyu, il nuovo ammiraglio mostrato. Il primo riguarda il passato di Ryokugyu che, a detta di Oda, deve essere stato davvero pesante e ricco di eventi, visto il tatuaggio triste che ha sul petto;

Si parla poi della differenza di giustizia dell'ammiraglio Toro Verde e del collega Fujitora: il primo propone una giustizia mortale, mentre il secondo una giustizia onorevole;

Viene poi raccontato il passato di Sentomaru . Sentomaru era un ragazzino troppo forte che viveva in un villaggio di boscaioli, e qui veniva preso in giro. Il professor Vegapunk notò le abilità da sumoka del ragazzino e decise di prenderlo con sé;

La tecnica K-ROOM di Trafalgar Law deriva dalla K di Knife, pugnale. Secondo la spiegazione di Oda, che lui stesso ammette che potrebbe essere trovata confusionaria, afferma che questa tecnica consente a Law di connettersi a una Room pur non essendo fisicamente all'interno e comunque attaccare allo stesso modo;

C'è un disegno dedicato alla spada di Law, la Kikoku, e il tridente di Katakuri se fossero state in vita: la prima è un ometto con i baffi arricciati, la seconda è una talpa con una corona a tre punte;

La CP9 di Enies Lobby è stata completamente integrata nella CP0, ma soltanto coloro che hanno la maschera vengono ritenuti potenti;

Ci sono quindi conferme, qualche piccola rivelazione e degli approfondimenti minori. Ora non resta che attendere il ritorno del manga per leggere il proseguimento della storia.