ONE PIECE: una scena dell'anime diventa un esempio in un libro scolastico francese

ONE PIECE non è esattamente una serie educativa, ma dopo vent'anni di trasmissione, il capolavoro di Eiichiro Oda ha indubbiamente insegnato qualcosa ai propri fan. Nell'episodio 20 dell'anime, ad esempio, un uomo viene salvato da Nami, Rufy e Usopp dopo aver contratto lo scorbuto, una malattia abbastanza comune in ambito piratesco.

La scena in questione è stata decisamente apprezzata da alcuni scrittori francesi, visto che è stata inserita all'interno di un manuale di testo di scienza e tecnologia per studenti delle scuole medie. In calce potete dare un'occhiata al post Twitter dell'utente Enemia, in cui è fotografata la pagina con tanto di riferimento all'anime di Toei Animation.

Lo scorbuto è una malattia dovuta alla carenza di Vitamina C, in grado di indurre una persona in uno stato comatoso. Considerando che la Vitamina C si trova principalmente in agrumi e altri piccoli frutti, è plausibile che la malattia venga contratta dai pirati, a causa del loro tenore di vita non esattamente salutare. Lo spezzone dell'episodio deve essere piaciuto particolarmente agli autori del libro, visto che nel paragrafo che accompagna la foto è presente una descrizione dettagliata dell'evento.

E voi cosa ne pensate? Avete mai visto riferimenti simili nei vostri libri scolastici? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo ancora una volta che ONE PIECE ha da poco pubblicato il capitolo 995, e che poco più di un mese ci separa dall'uscita dell'attesissimo numero 1000.