ONE PIECE: la scena finale del capitolo 987 diventa un anime grazie a un fan

Siamo entrati nel vivo del terzo atto di Onigashima. Dopo tante tribolazioni, i protagonisti di ONE PIECE si sono finalmente trovati faccia a faccia con Kaido, con Rufy che ha dato inizio a una guerra totale. Non ci saranno altri vincitori se non i pirati di cappello di paglia e l'alleanza dei samurai.

Verso la fine del capitolo 987 di ONE PIECE, Rufy rimane indietro con Big Mom nei paraggi, mentre Kaido si trasforma in drago e porta con sé i Nove Foderi Rossi, fermandosi poi sulla cima della cupola a forma di teschio di Onigashima. Qui Kaido si manifesta in tutta la sua potenza con le spire da drago che contrastano con la luce della luna, mentre in piccolo ci sono Kin'emon e i suoi fedeli compagni.

Questa scena diventa un anime grazie al video realizzato da K164. Il fan ha colorato digitalmente la tavola e l'ha poi animata dando movimento a Kaido nel cielo, aggiungendo poi altri spostamenti alle nuvole in fondo e ad alcuni dettagli dei kimono dei samurai lì presenti. Il fan ha poi piazzato alla fine il famoso To Be Continued in rosso che viene sempre posto da Toei Animation alla fine dei propri episodi.

Vi siete già immaginati questa scena sotto la direzione di Tatsuya Nagamine nell'anime di ONE PIECE? Servirà però circa un anno per vederla.