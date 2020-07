ONE PIECE: l'attesa scena NSFW di Nami si è realizzata anche nell'anime

Nami è da sempre stata descritta come una vera bomba sexy del mondo di ONE PIECE, superiore a tante altre belle ragazze che vivono e affascinano nell'opera di Eiichiro Oda. Tralasciando doujinshi erotici e fan art sullo stesso genere, Eiichiro Oda ci ha mostrato solo qualche volta dei nudi di Nami, anche se ovviamente censurati in qualche forma.

Con il nuovo episodio di ONE PIECE, la Toei Animation si ritrova a dover portare in anime quella scena che avvenne diversi mesi fa nell'omonimo manga. Dopo il bagno di Nami e Nico Robin alle terme di Wanokuni, dove si sono rilassate nonostante le sale miste, le due si ritrovano in difficoltà a causa dell'irruzione di alcuni uomini di Kaido nel posto, tra cui dei volti noti come X-Drake e Basil Hawkins.

È qui che un incidente molto piacevole, per gli spettatori di ONE PIECE ma anche per gli uomini e le donne che affollavano il bagno nell'episodio, avviene. Nami allarmata indossa solo un asciugamano che però inizia a sciogliersi pian piano, iniziando a mostrare tutte le forme della bella gatta ladra. La telecamera ovviamente non si sofferma sui punti nevralgici anche se lascia intravedere alcune cose, fino alla scena finale. Il tutto è stato ripreso dal video del fan Ochan30 in calce.

Dopo l'imbarazzo però, Nami deve ricordarsi di essere ancora in pericolo. Nella realtà invece potete osservare il cosplay di Nami di Chamomile Chami.