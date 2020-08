ONE PIECE: una scena dell'opening svela un traditore tra le file dei pirati

Così come i fan del manga, anche gli spettatori dell'anime di ONE PIECE sono appassionati e si dedicano allo studio di ogni episodio e scena per ottenere informazioni e teorie sugli eventi futuri. E come da tradizione, alcune di queste scene arrivano dalle sigle d'apertura. Con la opening 23 di ONE PIECE c'è molto da notare.

Se ieri vi abbiamo parlato del ritorno di un personaggio e del futuro incontro di Zoro e Sanji, adesso ci concentriamo su un altro piccolo aspetto di questa opening numero 23 di ONE PIECE. Analizzando le tante immagini che scorrono e che ci mettono davanti agli eventi futuri, c'è qualche secondo che si concentra su una figura che potrebbe essere un traditore del suo gruppo d'appartenenza. Naturalmente se volete aspettare gli episodi dell'anime per confermare le vostre teorie, non leggete i contenuti del prossimo paragrafo.

Come potete vedere nell'immagine in basso, è piuttosto peculiare la scelta di affiancare Koby e X-Drake. Con uno di fianco all'altro è normale un collegamento profondo che cela due facce della stessa medaglia, e infatti il duo è unito da una divisione speciale della marina militare. Per questo X-Drake è un traditore e non è mai stato davvero un pirata fin da quando esordì nel gruppo di Supernove, ma ha sempre lavorato sotto copertura probabilmente per infiltrarsi nella ciurma di Kaido e indebolirla dall'interno per rendere il lavoro più semplice ai giustizieri di Akainu. Vi aspettavate questo doppiogiochismo dal personaggio?