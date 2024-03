ONE PIECE, tutti gli scenari possibili sulle prossime mosse degli Astri

Alla fine come era abbastanza ovvio tutti gli Astri di Saggezza si sono riuniti su Egghead, richiamati da Saturn, e hanno iniziato a seminare il panico sull'isola. Ma quali potrebbero essere le loro prossime mosse in ONE PIECE e i relativi scenari?

Cominciamo con quello che sembra il loro duplice obbiettivo principale, nonché il motivo del loro arrivo su Egghead: fermare Vegapunk e ciò che potrebbe dire assieme alla sconfitta e distruzione di Nika.

Da qui però sono diversi gli scenari possibili per gli Astri di Saggezza in ONE PIECE. Partiamo dal meno probabile: uno scontro totale fra loro e i Mugiwara. Sembra chiaro che il divario di forze sia ancora profondo, perciò non ci aspettiamo che possa succedere già adesso: Oda se lo terrà più avanti questo confronto. Ci siamo anche chiesti quanto sono forti gli Astri di Saggezza in ONE PIECE rispetto agli Ammiragli.

Passiamo invece all'opzione più probabile: i Mugiwara fuggono nonostante la presenza degli Astri. I Cinque riusciranno probabilmente a distruggere Egghead e nel trambusto, grazie a Dori e Brogi, Rufy e company scapperanno, così che loro non riescano a inseguirli visto che pare non possano farlo con facilità.

Ne mettiamo una un po' più estrema tanto per giocare: qualcuno degli Astri viene ucciso, proprio nella fuga, magari grazie al robot gigante o per qualche ultimo asso nella manica di Vegapunk.

E secondo voi cosa succederà adesso? Fate le vostre previsioni nei commenti, noi vi lasciamo a tutto ciò che sappiamo sulle forme yokai degli Astri di Saggezza in ONE PIECE.

Su Giochi e risate è uno dei più venduti di oggi.