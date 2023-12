One Piece: le scene di Egghead che non vediamo l'ora di vedere nell'anime

L'arco di Egghead non è stato privo di sorprese e rivelazioni, alcune delle quali hanno rimesso in discussione interi scenari, portando i lettori di One Piece a rivalutare la natura stessa di alcuni personaggi. E con l'approssimarsi dell'adattamento animato della saga, i fan attendono con ansia di vedere le loro scene preferite in versione anime.

Certo, l'arco narrativo non è ancora giunto a conclusione nel manga di Eiichiro Oda, tanto che Egghead ha posto in essere molte domande rimaste in sospeso in One Piece, alcune delle quali promettono di riconfigurare diametralmente tutti gli sviluppi futuri dell'opera. Per adesso, in attesa che il mangaka sciolga gli ultimi nodi rimasti, sia in merito al flashback di Kuma, sia per quanto riguarda il termine definitivo dell'intera saga, non ci rimane che riflettere sui momenti nevralgici che hanno cadenzato l'arco narrativo di Egghead, e aspettare che prendano finalmente vita anche nella loro versione animata.

Come in tutte le saghe di One Piece, i momenti che hanno catalizzato l'attenzione dei lettori sono riconducibili, come ovvio che sia, alle grandi battaglie, scontri che sono destinati a trovare la loro dimensione ideale proprio nel momento in cui verranno adattati attraverso i linguaggi animati. In questo senso Egghead ha offerto combattimenti epocali, che non solo hanno visto scontrarsi tra loro alcune delle leggende immortali del mondo di One Piece, ma li hanno visti usare una parte consistente del loro campionario di mosse, alcune delle quali hanno debuttato proprio in questa cornice di capitoli.

Da questa prospettiva è indubbio che gli appassionati del manga stiano contando le ore affinché il Galaxy Impact di Garp, la trasformazione di Saturn su Egghead o il Divine Departure usato da Shanks contro Kidd vengano finalmente animati. Anche perché, se tali tecniche sono state in grado di stregare i lettori già solo nella bidimensionalità del manga, immaginiamo quale impatto emotivo (e visuale) possano avere una volta che incontrano i linguaggi audiovisivi dell'animazione.

Ma le grandi sequenze che attendiamo di vedere in versione animata non si fermano di certo ai combattimenti. Tutti gli eventi relativi alla digressione nel passato di Kuma, dalla fuga verso la libertà di Bonney, ai piani diabolici di Saturn fino al percorso verso la disumanizzazione di Orso, se adattati con cura, promettono non solo di reiterare i fasti estetici di Wano, ma di superare la precedente saga soprattutto in termini di investimento emotivo attivato nel pubblico. Anche perché dietro il flashback su Kuma si nasconde forse la storia più tragica di tutto One Piece: che potrebbe davvero portare l'anime della Toei verso una nuova era.