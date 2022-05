ONE PIECE: una delle scene più iconiche del Re dei Pirati è finalmente a colori

Nel corso della saga ambientata nel Paese di Wa di ONE PIECE il flashback dedicato al leggendario Kozuki Oden ha permesso ai lettori di ripercorrere parte del viaggio di Gol D. Roger verso l’ultima isola del Nuovo Mondo, Laugh Tale. Un fan ha quindi deciso di immaginare a colori una delle scene più iconiche della scoperta del Re dei Pirati.

Mentre la guerra di Onigashima prosegue con strategie e piani attuati sul momento da Monkey D. Luffy per fronteggiare il potente Imperatore Kaido, uno dei momenti più attesi dai lettori ha ricevuto una colorazione ufficiale. Pubblicato il 4 gennaio 2020, il capitolo 967, intitolato “L’Avventura di Roger”, si è rivelato incredibilmente importante per una serie di ragioni legate all’impresa di colui che sarebbe diventato Re dei Pirati, immortalato mentre ride di fronte alla scoperta della vera natura del tesoro ONE PIECE.

Quella splendida tavola, dopo centinaia di fanart e tributi fa parte della community, ha finalmente ricevuto una colorazione ufficiale, condivisa sui social dall'utente @newworldartur attraverso il post che potete trovare in fondo alla pagina.