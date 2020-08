ONE PIECE: quali sono le scene del manga preferite da Eiichiro Oda?

Spesso un autore tende a essere molto critico nei riguardi della propria opera e difficilmente tende a rintracciarne le migliori caratteristiche. Nel caso di ONE PIECE, invece, Eiichiro Oda ha ben chiaro quali sono le parti del suo capolavoro che più di tutti ha apprezzato nel corso della narrazione.

Durante l'intervista che ha debuttato nei giorni scorsi in patria, il sensei ne ha approfittato per aprirsi al suo pubblico e raccontare interessanti aneddoti in merito all'opera. Durante la chiacchierata, ha raccontato l'esperienza precedente all'inizio del manga, nella fattispecie al rifiuto di Jump di serializzare ONE PIECE nonché qualche diatriba con il suo editore per via di una scena particolarmente intensa.

Ad ogni modo, oggi la serie resta uno dei baluardi della rivista, forte di alcune trovate dell'autore a dir poco geniali. Ma quali sono le sue scene preferite all'interno di tutti i suoi 989 capitoli? La sua personale top 3 inizia con la tavola di apertura di Wano, una delle migliori pagine dell'intera opera, splendidamente arricchita di elementi paesaggistici. Al secondo posto, invece, spicca la scena in cui Robin copre Usopp con la mangrovia, episodio che il sensei sfruttò per rendere più realistico l'immaginario di ONE PIECE. Chiude la sua classifica la tavola del falò all'interno della saga di Skypeia. Ad ogni modo, le tre pagine in questione potete recuperarle nuovamente in calce alla notizia grazie a sandman.

Qual è invece per voi la vostra personale top 3? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.