ONE PIECE, lo sceneggiatore del live action rivela: 'la serie mi ha salvato la vita'

Le aspettative per il Live Action di ONE PIECE sono alle stelle e nonostante qualche intoppo sulla tabella di marcia causa Covid la produzione resta ambiziosa e in larga parte ancorata al mistero. Recentemente, lo sceneggiatore della trasposizione per Netflix ne ha approfittato per partecipare a un'intervista e svelare qualche dettaglio.

Nonostante gli autori del live action non si siano ancora sbilanciati sugli attori che interpreteranno i Mugiwara, qualche ipotesi ha già trovato in Emily Rudd una perfetta candidata per Nami. Ad ogni modo, negli ultimi giorni lo sceneggiatore Matt Owens ha partecipato a un'intervista su un canale YouTube dove ha raccontato l'esperienza del franchise nella sua vita:

"Quando avevo una ventina di anni mi sono ritrovato in una brutta, ma brutta depressione. Ho così iniziato a cercare una serie che potesse occupare il mio tempo e impedirmi di fare o pensare a qualsiasi altra cosa. Mi convinsi così che era giunto il momento di guardare tutto ONE PIECE. E in pochi mesi, dall'inizio, ero arrivato fino a Punk Hazard.

Una delle qualità migliori di ONE PIECE è che l'opera tratta storie in cui tutti hanno sofferto tragedie e dolori nella propria vita, eppure non è questo che li definisce. Ciò che ti definisce è come decidi di usare il tuo passato per motivare il tuo futuro, ma quello che fa la differenza è la vicinanza di qualcuno. Nessuno deve rimanere solo. Quando trovi delle persone che ti aiutano a risollevarti e a motivarti, ecco, è questo il potere più grande di questo mondo. E questa è la storia che io voglio introdurre nel mondo. Anche per questo so quanto Oda tiene a ONE PIECE. Significa molto per me, perché in tutta onestà credo che ONE PIECE mi abbia salvato la vita. Come se mi avesse guardato negli occhi e mi avesse allungato una mano per dirmi "Ho fiducia in te"."

