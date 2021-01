ONE PIECE: lo schiacciante potere di Fujitora mostrato nella nuova figure

Alcuni personaggi di ONE PIECE sono famosi per il loro ruolo e la loro forza. Uno di questi è Issho, l'ammiraglio della marina soprannominato Fujitora, ovvero tigre viola. Andiamo insieme a vedere la nuova figure che gli è stata dedicata.

L'uomo, incontrato per la prima volta dai protagonisti nella saga di Dressrosa, è uno dei guerrieri più forti su cui può contare il corpo militare nemico dei pirati. Esso è stato introdotto in seguito ai due anni di timeskip andando a sostituire personaggi del calibro di Aokiji e Akainu, essendo infatti dotato di uno dei poteri più temibili dell'opera. L'ammiraglio può contare sulle capacità conferitegli dal Frutto del Diavolo Zushi Zushi che gli permette di manipolare la gravità riuscendo persino a far precipitare dei meteoriti.

Proprio nell'ultimo episodio di ONE PIECE pare che il desiderio di Issho si sia avverato mentre noi abbiamo la possibilità di osservare la nuova figure a lui dedicata. Le immagini del prodotto sono riportate al termine della news e ci mostrano Fujitora con in mano la propria spada sfoderata mentre degli effetti viola ed i massi sollevati dal terreno sembrano indicare che stia utilizzando la propria abilità. Nell'ultima foto scopriamo anche il suo avversario, ovvero Sabo, soggetto di un'altra figure che sembra potersi comporre con quella dell'ammiraglio.

Il Tweet inoltre riporta alcuni dettagli tra cui il prezzo del prodotto corrispondente a 239€, la sua disponibilità nel secondo trimestre del 2021 ed annuncia l'apertura dei preordini.

Cosa ne pensate di questa action figure? Lasciateci un commento.

Riporto infine una notizia riguardante il climax del capitolo 1000 di ONE PIECE.