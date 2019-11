ONE PIECE: la sconcertante vera provenienza di Kin'emon, Momonosuke e gli altri guerrieri

Rufy e compagni hanno superato i primi ostacoli nella terra di Wanokuni, isola ormai sotto il controllo di Kaido delle Cento Bestie. Tornati dalla razzia delle provviste della Capitale dei Fiori, i protagonisti di ONE PIECE si dirigono verso il monte dove si ergeva la dimora di Oden Kozuki, apprendendo una scioccante verità.

L'episodio 909 di ONE PIECE prosegue nel raccontare gli eventi dell'isola di Wanokuni. Il cliffhanger della scorsa settimana aveva lasciato gli spettatori con Law che aveva portato Rufy alle rovine del castello di Oden, con il protagonista rimasto sorpreso di vedere le tombe di Kin'emon, Momonosuke e degli altri.

Mentre Rufy pensa che siano tutti dei fantasmi, emerge Kin'emon dalle macerie e, dopo un attimo di sorpresa, inizia a raccontare la vera natura di Momonosuke e dei suoi compagni di questo viaggio. La realtà è che i guerrieri che vede davanti provengono da 20 anni nel passato: lui, Momonosuke, Kanjuro, Raizo e Kiku sono stati inviati nel futuro. L'anime di ONE PIECE non ha ancora raccontato il come sia stato possibile un gesto del genere, ma indubbiamente entra in gioco uno dei tanti Frutti del Diavolo presenti nel mondo di Eiichiro Oda.

A cosa porterà questo viaggio temporale, strumento ora introdotto canonicamente anche in ONE PIECE?