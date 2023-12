ONE PIECE, la sconfitta di Kaido? Un evento inaspettato anche per il suo doppiatore!

In questo 2023 l'anime di ONE PIECE ha raggiunto l'epico finale della battaglia di Wano. Dopo un lunghissimo combattimento, infine a spuntarla è stato Rufy, il quale ha ribaltato il pronostico ottenendo una vittoria in cui non credeva nessuno. D'altronde, Kaido è conosciuto come il più forte dei pirati, imbattibile in uno scontro uno contro uno.

Quello tra Rufy e Kaido è lo scontro più lungo degli anime, andato avanti per diversi anni dipanandosi su più round. Il combattimento tra Rufy e Kaido in ONE PIECE è riassunto in una clip senza tagli che racconta le numerose sconfitte subite dal Cappello di Paglia. Che a uscirne battuto fosse infine l'ex Imperatore capitano dei Pirati delle Cento Bestie è stato un evento inaspettato, anche per il suo stesso doppiatore.

In una live-stream diffusa su YouTube, il doppiatore di Usopp ha raccontato un divertente aneddoto in merito allo scontro tra Rufy e Kaido. Stando a quanto rivelato, il doppiatore di Kaido – Tessho Genda - non aveva letto il manga e quando lo staff lo informò che il suo ruolo nell'anime era finito, la sua reazione fu tutta da ridere. Dopo la registrazione, incredulo il doppiatore di Kaido esclamò "Aspetta, ho perso?". Nessuno poteva immaginare la sconfitta di Kaido, nemmeno la sua stessa voce.

A quanto pare anche la voce di Rufy Mayumi Tanaka rimase sorpresa nel sentire che lo scontro fosse effettivamente finito. Il combattimento tra Kaido e Rufy era effettivamente diventato un qualcosa di abitudinario, poiché protratto per un lunghissimo lasso di tempo. Proprio per questo Egghead nell'anime di ONE PIECE è una novità assoluta.