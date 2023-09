ONE PIECE: quali sono le sconfitte più umilianti subite da Rufy? Le peggiori sconfitte

Con l'uscita dell'episodio 1076 di ONE PIECE gli spettatori dell'anime assisteranno al più grande trionfo di sempre ottenuto da Rufy. Nel corso della storia creata da Eiichiro Oda, però, Cappello di Paglia non ha sempre trovato la vittoria. Ecco sette volte in cui Rufy è stato umiliato dai suoi avversari.

A partire dalla saga nell'East Blue, Monkey D. Rufy ha incontrato e combattuto con innumerevoli nemici, da capitani di basso rango fino agli Imperatori e agli Ammiragli della Marina. Durante questo suo viaggio è divenuto sempre più forte, ma sono state soprattutto le sconfitte a renderlo più coriaceo e intraprendente.

La prima sconfitta di Rufy risale a quando era ancora solamente un bambino che non aveva idea di come controllare i poteri del suo frutto del diavolo. Come abbiamo potuto di recente rivivere nel live action di ONE PIECE uscito su Netflix, quando il bandito di nome Higuma minacciò la pace del villaggio di Foosha, Rufy provò a ribellarsi alla sua tirannia. Questo suo atto di coraggio finì tuttavia per costare il braccio a Shanks. La prima sconfitta è indimenticabile per il nostro amato Cappello di Paglia.

Un'altra pesante sconfitta risale alla Saga di Alabasta, quando Crocodile gli impartì una sonora lezione. Ai tempi Rufy era troppo sicuro di sé e sfidando sfacciatamente il membro della Flotta dei 7 quasi ci rimise la vita. Il protagonista venne infatti impalato dal gancio di metallo della mano di Crocodile.

Un'altra volta in cui Rufy ha quasi rischiato di morire risale a poco dopo la battaglia con l'ingannevole Foxy la Volpe d'Argento. Fu Aokiji a far capire a Rufy che non era ancora pronto a sfidare la Marina. Cappello di Paglia venne congelato vivo, ma l'Ammiraglio si rivelò fortunatamente indulgente.

Sconfitta che segnò Rufy nel profondo fu quella contro Bartholomew Kuma all'arcipelago Sabaody. Solamente grazie al coraggio di Zoro Rufy non venne ucciso, ma piuttosto allontanato dal resto della sua ciurma.

Una delle volte in cui Rufy ha seriamente rischiato di rimetterci la pelle fu contro Magellan, il direttore della temuta prigione di Impel Down. In quel caso, fu Ivankov a permettere a Rufy di sopravvivere al veleno di Magellan.

A Wano Rufy ha conosciuto il sapore della sconfitta diverse volte e tutte per mano dell'Imperatore Kaido. Senza Gear 5th, pur con l'aiuto di altri validi combattenti la differenza di forza era troppa rispetto allo Yonko.

L'umiliazione più grande subita da Rufy in ONE PIECE è stata a Marineford. Nonostante l'impegno profuso, Rufy vide morire suo fratello Ace proprio tra le sue braccia. Ace sacrificò infatti la sua vita per difendere Rufy da un pugno di magma sferrato dall'Ammiraglio Akainu.