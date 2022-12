ONE PIECE: quali saranno gli scontri di Egghead dopo il capitolo 1070?

Si è entrati nella fase più delicata della saga di Egghead. Questo mini arco narrativo sembrava dover essere molto più tranquillo dei precedenti, in particolare rispetto alla lunghissima saga di Wano, e invece l'arrivo della CP0 ha portato la devastazione sull'isola di Vegapunk. L'obiettivo è uno: uccidere lo scienziato e l'imperatore.

I nuovi attacchi di Rufy tuttavia hanno impedito a Rob Lucci di fare ciò che voleva. Nonostante la supremazia del protagonista di ONE PIECE, il tutto si è concluso in un nulla di fatto, anzi, la CP0 adesso ha il vantaggio di poter attendere rinforzi dalla marina, oltre che al poter contare pienamente sui Seraphim, anche quelli che erano rinchiusi nel laboratorio di Vegapunk. Un vero disastro per i protagonisti che dovranno scegliere se fuggire in silenzio o combattere contro tutti.

Quali saranno gli scontri di Egghead in ONE PIECE? Al momento c'è la fazione dei protagonisti formata dai mugiwara, Jewelry Bonney ed eventuali armi di Vegapunk, che potrebbe tranquillamente sfoderare qualche robot micidiale. Dall'altra invece ci sono Rob Lucci, Kaku, Stussy, S-Bear, S-Hawk, S-Snake e S-Shark, oltre a Kizaru, ai marine e a numerosi agenti della CP0. Se prendessimo soltanto gli ufficiali in gioco, potremmo avere questi scontri:

Rufy contro Kizaru ;

; Zoro contro S-Hawk;

Sanji contro Rob Lucci;

Jinbe contro S-Shark;

Brook contro Kaku;

Nico Robin contro S-Snake;

Nami contro Stussy;

Chopper o Franky contro S-Bear;

Usopp si occuperebbe invece di fare da rinforzo, forse contro Stussy come accaduto a Onigashima;

Lo stesso discorso varrebbe per Jewelry Bonney;

Marine e agenti della CP0 potrebbero invece vedersela contro Vegapunk e le sue armi;

Possibilità di certo non fissate nella pietra dato che tutto è ancora molto incerto e nebuloso, oltre al fatto che non va escluso un arrivo a sorpresa del vero Kuma Bartholomew, che potrebbe parteggiare per Vegapunk e i protagonisti così da salvare la figlia da uno scontro. Voi cosa vi aspettate dai prossimi capitoli di ONE PIECE?