ONE PIECE: lo scontro tra Ace e Barbanera torna in una speciale illustrazione

Di tanto in tanto, gli appassionati di ONE PIECE riportano in auge una delle battaglie più importanti del franchise, quello che ha visto protagonisti Portuguese D. Ace da una parte e il temibile Barbanera dall'altro. Scontro destinato a mutare radicalmente le sorti dell'intera opera.

Fu proprio il loro duello a scatenare tutte quelle reazioni a catena che culminarono nella Grande Guerra di Marineford, evento che tolse la vita a Barbabianca ed elesse de facto Barbanera a nuovo Imperatore. Allo stesso modo, fu solo con la dipartita del fratello di Rufy che il protagonista e la sua ciurma intrapresero una campagna d'allenamento durata ben due anni.

In onore alla battaglia in questione, un fan, un certo wafalo, già protagonista di un inquietante illustrazione dedicata a Oden, ha omaggiato questo combattimento in una splendida rappresentazione artistica, la stessa allegata in calce alla notizia, in cui reinterpreta i due iconici pirati attraverso uno stile estremamente particolare.

L'illustrazione è stata particolarmente apprezzata dai fan che hanno risposto all'opera con migliaia di manifestazioni positive e dozzine di commenti. E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art dal tratto inquietante, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nello spazio riservato in fondo alla pagina. Ma a proposito del franchise, trovate che l'anime di ONE PIECE sia troppo lungo?