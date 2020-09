ONE PIECE: lo scontro all'arma bianca tra Brook e Ryuma diventa una fantastica fanart

La serie di ONE PIECE è ricca di momenti emozionanti e scontri memorabili, che spesso riguardano il passato di alcuni personaggi molto importanti, primi tra tutti i Mugiwara. I compagni di Luffy hanno background unici e complessi, come quello dello scheletro vivente Brook, musicista e secondo spadaccino della ciurma.

Senza ombra di dubbio la saga più oscura, e che si è avvicinata di più a temi horror, dell'epopea di Eiichiro Oda, è quella di Thriller Bark. L'avventura che ha portato la ciurma di Cappello di Paglia su un'isola contenuta nella nave più grande del mondo, è stata molto importante per Brook, visto il suo confronto diretto con la sua nemesi, Ryuma.

Al momento della sua morte, il samurai leggendario originario del Paese di Wa venne tramutato in zombie dal dottor Hogback, e successivamente Gekko Moria, grazie al frutto Shadow Shadow, donò al suo corpo l'ombra dello stesso Brook, il quale lo sfiderà in diverse occasioni per riprendersela. Per ricordare il loro ultimo scontro, conclusosi con la vittoria di Ryuma, l'artista @wafalo ha condiviso su Reddit lo spettacolare disegno che trovate in calce.

Caratterizzata da uno stile unico e che riesce a ricreare perfettamente l'atmosfera dark di Thriller Bark, l'illustrazione ci presenta un Brook molto più inquietante, con un'impressionante cura nella resa del design originale. Ricordiamo che Eiichiro Oda ha dato il via al countdown per il capitolo 1000 della serie, e che l'episodio 941 dell'anime ha spiegato la verità sui frutti Smile.