ONE PIECE: uno scontro epocale nel capitolo 1023, disponibile su Manga Plus

Il colpo di scena con cui Eiichiro Oda ha concluso lo scorso appuntamento di ONE PIECE ha segnato l'inizio di una delle battaglie più intense della guerra che infiamma Onigashima. Mentre lo scontro finale è sempre più vicino, nel capitolo 1023, ora disponibile su Manga Plus, due potenti sottoposti dell'Imperatore si sono trovati in difficoltà.

La tavola conclusiva del capitolo 1022 aveva infatti mostrato lo spettacolare attacco congiunto di Zoro e Sanji contro King e Queen, le due calamità al servizio di Kaido. Rapidamente ripresosi grazie alle cure di Chopper, lo spadaccino della ciurma di Cappello di Paglia è riuscito a raggiungere il suo compagno sul campo di battaglia, scaraventando a terra i due Superstar dei Pirati delle Cento Bestie.

Così inizia il capitolo 1023, che ha come protagonista principale proprio lo scontro tra i due Mugiwara e gli avversari più ostici mai incontrati. Grazie all'intervento di Kawamatsu e Hyogoro, Sanji e Zoro non vengono minimamente disturbati, o aiutati, dai presenti, e ciò consente loro di mostrare ancora una volta perché meritano il significativo appellativo di Ali del Re dei Pirati.

Le straordinarie capacità di Zoro, catturano l'attenzione del vecchio Hyo e del samurai dei Nove Foderi Rossi, che notano somiglianze particolari tra lo stile di combattimento del Mugiwara e il leggendario daimyo di Ringo, Shimotsuki Ushimaru, discendente di Ryuma, riconosciuto come il Dio della Spada. Tutte queste coincidenze, unite al fatto che Zoro ha portato con sé la Shusui, appartenuta proprio a Ryuma, vanno a definire meglio il significato del titolo del capitolo, "Ritratto Identico".

Oltre a nuove informazioni inerenti la razza di King, Oda ci dona un rapido sguardo ai restanti scontri che stanno avvenendo sull'isola di Onigashima, per poi concludere con un grande drago. Momonosuke ora ha 28 anni, ed è pronto a scortare Luffy verso il confronto finale con Kaido.

Ricordiamo infine che sono stati pubblicati la cover e i primi dettagli del romanzo su Boa Hancock, e vi lasciamo scoprire a quanto potrebbe ammontare la taglia di Yamato dopo gli eventi di Wano.