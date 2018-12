ONE PIECE: lo scontro finale tra Rufy e Katakuri sarà animato da Naotoshi Shida

Ora ne abbiamo la conferma ufficiale: la parte conclusiva dell'epico scontro tra Rufy e Katakuri, a cui stiamo assistendo negli ultimi episodi di ONE PIECE, vedrà la partecipazione di un animatore d'eccezione: Naotoshi Shida, responsabile anche del lavoro sull'episodio 130 di Dragon Ball Super, dove Goku e Jiren hanno avuto il loro confronto finale

Se siete tra coloro che, tra tutti i momenti di assoluta epicità che ci ha regalato Dragon Ball Super, hanno preferito il memorabile scontro tra Jiren e Goku nel corso del Torneo del Potere, ci sono buone notizie. La puntata numero 130 della serie ambientata nell'universo creato da Akira Toriyama infatti, viene ricordata anche per la qualità dell'animazione che la contraddistingue, la quale fu, in buona parte, opera dell'animatore Naotoshi Shida.

Ebbene, nelle scorse ore, è arrivata l'ufficialità che l'artista in questione si occuperà anche della trasposizione di un altro combattimento monumentale, appartenente ad un altro gigante dell'industria, e cioè ONE PIECE. Shida sarà appunto al lavoro sull'adattamento della parte finale della battaglia tra il nostro protagonista, Monkey D. Rufy, e il Dolce Comandante Katakuri, numero uno all'interno della ciurma e della prole dell'imperatrice Big Mom.

L'annuncio trapela sui social network, come potete constatare voi stessi nel post Twitter dell'utente PANDAMAN (riportato in calce alla presente notizia), insieme ad alcuni sketch preparatori dell'animatore. La notizia ha reso entusiasti i fan di entrambe le serie, con quelli di ONE PIECE che sperano che Naotoshi Shida riesca rendere onore a quello che è uno dei migliori combattimenti da quando i Mugiwara sono arrivati nel Nuovo Mondo.

ONE PIECE non è nuovo, nella sua versione anime, a fare ricorso ad animatori particolari quando arriva il momento di animare momenti di particolare interesse o di spessore cruciale. Gli appassionati ricorderanno sequenze memorabili, da quella in cui Rufy arriva al cospetto dei tre Ammiragli a Marineford, fino ad arrivare al recente scontro con Doflamingo utilizzando il Gear Fourth.

Che ne pensate? Siete contenti di questa notizia? Siete impazienti di vedere che risultato verrà fuori?