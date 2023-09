ONE PIECE: uno scontro impensabile per Roronoa Zoro a Egghead

Anche Egghead sta diventando un campo di battaglia. L'isola, utilizzata da Vegapunk da quando è stato assoldato nella marina, è stata assaltata a causa delle conoscenze ottenute dallo scienziato sul secolo vuoto. Le ricerche hanno portato la mente geniale di ONE PIECE a diventare un bersaglio del Governo Mondiale, che ha inviato diversi assassini.

Tra questi c'è il CP0, con Lucci, Kaku e Stussy. Il tradimento di Stussy ha sconvolto i piani degli altri due, che si sono trovati in difficoltà anche a causa dei nuovi ordini impartiti da York ai Seraphim. Gli ultimi capitoli di ONE PIECE sono stati parecchio confusi, con l'emersione però di uno scontro molto particolare.

È una battaglia che ha il sapore di Enies Lobby, ma tanti anni dopo. Con Kaku immobilizzato a causa delle ferite della battaglia contro i Seraphim, è Rob Lucci che prova a uccidere Vegapunk senza pensarci due volte. L'assassino del Governo Mondiale però se la deve vedere con Roronoa Zoro: lo spadaccino dei pirati di cappello di paglia lo affronta al Labophase, spingendolo via dal laboratorio, così da tenere al sicuro tutti gli altri.

Per ora, Lucci sta utilizzando la sua forma risvegliata, mentre Zoro non sembra stia usando l'Haki del Re Conquistatore o la piena forza delle sue tre spade, in particolar modo di Enma. Lucci è convinto di poter uccidere tranquillamente il numero due della ciurma dei Mugiwara, ma non sembra che Zoro la pensi allo stesso modo. Lo scontro tra i due, in ogni caso, è appena cominciato e sarà sicuramente interessante vedere se il secondo più forte dei protagonisti di ONE PIECE sarà in grado di tenere testa a uno degli agenti più forti al soldo dei Cinque Astri di Saggezza. Chi vincerà tra Rob Lucci VS Roronoa Zoro?